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DEM Parti'den 'Gezi' mesajları

DEM Parti'den 'Gezi' mesajları

31.05.2025 10:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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DEM Parti'den 'Gezi' mesajları

DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi eylemlerinin yıldönümü nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Gezi Direnişi'nin 12'inci yıldönümü dolayısıyla Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) yönetiminden de mesajlar geldi. 

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, mesajında iktidarla başlayan "süreç" trafiğine göndermede bulunarak "Gezi Direnişi'nin yıldönümünde bir kez daha barıştan, adaletten, demokratik toplumdan yanayız" dedi

Bakırhan, şunları kaydetti:

"Gezi, bu toprakların dört bir yanından yükselen özgürlük ve adalet talebiydi. Farklı kimliklerin, inançların, yaşam tarzlarının bir arada kardeşçe durabileceğinin en somut ifadesiydi. Halkların iradesini esas alan gerçek bir demokrasi için, barışın diliyle çatışmasız bir geleceğe yürümek için, toplumsal barışı ve demokratik bir yaşamı savunmaya devam edeceğiz."

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, sosyal medya hesabından 2013 Gezi eylemlerinin yer aldığı bir video paylaşarak "Gezi, milyonların iradesiydi. Gezi, bu ülkenin vicdanının ortak sesiydi. Gezi bizdik, Gezi hepimizdik!" dedi.

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