DEM Parti'den, İmralı'da 3,5 saatlik görüşme: Yazılı açıklama yarın yapılacak

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ile Avukat Özgür Erol'dan oluşan heyet, İmralı'ya gitti.
Heyet, terör örgütü PKK'nin elebaşı Abdullah Öcalan ile 3,5 saat boyunca görüştü.
YARIN YAZILI AÇIKLAMA YAPILACAK
DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini tamamlayarak İmralı Adasından dönmüştür. 3,5 saat süren görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yarın yapılacaktır" denildi.
EN SON 28 AĞUSTOS'TA GİTMİŞLERDİ
İktidarın 'Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreç kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.