DEM Parti'den Nevruz için 'deklarasyon': 'Bugün Orta Doğu'da bizim kaderimizin belirlendiği bir süreçten geçiyoruz'

Diyarbakır’da 21 Mart'ta kutlanacak Nevruz kutlamalarına ilişkin "deklarasyon" açıklandı. Merkez Yenişehir ilçesindeki Sümerpark’ta yapılan açıklamaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanları Çiğdem Kılıçgün Uçar ve Keskin Bayındır Demokratik Birlik İnisiyatifi Eşsözcüsü Mehmet Kamaç, siyasi parti ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilci katıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına değindi. Çok tarihi günlerden geçildiğini dikkati çeken Bakırhan, "Hemen yanı başımızda savaşlar, katliamlar ve çatışmalar devam ediyor. Tam da çatışmanın göbeğinde Kürtler bulunuyor. Kürt coğrafyası bulunuyor. Dün Irak'ta çatışma olurken Kürtler gündemdi. Suriye'de çatışma olurken Kürtler gündemdi. Bugün İran'da da Kürtler gündemdi. Ama bu sefer Kürtleri yalan yanlış tartışıyorlar. Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil. Kürtler hakları ve hukukları red ve inkar edildiği için bugüne kadar mücadele ediyorlar" diye konuştu.

"Bugün sahada bulunan o hegemonik ve emperyal güçler yokken Kürtler sahadaydı" diyen Bakırhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İran'da Kürtler dilini, kültürünün ve statüsünün mücadelesini yürütüyordu. Bugün de Kürtler özellikle bu Nevroz günlerinde bulunduğumuz bu süreçte kendi ulusal birliklerini sağlayarak bulundukları her ülkede demokratik hak ve özgürlüklerini almanın mücadelesini yürütüyorlar, yürütecekler. Herkes çok iyi bilsin ki Kırmanşah neyse Hewler odur. Süleymaniye neyse Kamışlı Kobani odur. Kobani neyse Amed, Kars, Siirt odur.

"DAHA SONRA BİR KENARA ATILIP UNUTULACAĞIZ"

Bizler hiçbir dönem olmadığı kadar Kürtler ve dostları olarak uyanık olmalıyız. Orta Doğu'daki gelişmeleri yakinen takip etmeliyiz. Bugün Orta Doğu'da bizim kaderimizin belirlendiği bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte ne masa başlarında kandırılacağız ne de hegemonik ve emperyal güçlerin kalkanı olup daha sonra bir kenara atılıp unutulacağız. Bu sefer emekçisiyle, kadınıyla 'Jin, jiyan azadi' diyen Kürtlerle, Beruçlarla, Azerilerle, molla rejimi karşısında ezilen, sömürülen laik, seküler Farslarla birlikte İran'da Kürtlerin, Beruçlerin, Azerilerin demokratik haklarını kazandıkları, statülerine ulaştıkları inşallah bir zemini birlikte yaratacağız. Bu Nevroz Orta Doğu'da yaşayan Kürtlerin barışına, demokrasisine özgürlüğüne, statüsüne, kavuştuğu bir Nevroz olmasını diliyor. Şimdiden Nevroz'un ezilen bütün emekçilere, bütün halklara, en başta da Kürtlere hayırlı olmasını diliyor. Nevroz piroz be."

BU YIL NEVRUZ 53 MERKEZDE KUTLANACAK

"Özgürlük ve Demokrasi Nevrozu" başlıklı deklarasyonda, bu yıl başta Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Mersin, Van, Tunceli olmak üzere 53 merkezde Nevruz kutlamalarının yapılacağı bildirildi. Deklarasyonda, şu görüşlere yer verildi:

"Demokratik ulus inşanın bir diğer öncü gücü olan özgür gençlik, direniş geleneğini omuzlayan, genç kalma ruhunu kuşaktan kuşağa taşıyan ve özgürlük yürüyüşünün enerjisini büyüten tarihsel bir mücadele iradesi olarak sahnedeki yerini güçlendirmektedir. İnkara, asimilasyona ve kimliksizleştirme politikalarına karşı mücadelenin dinamik gücü olan gençlik, düşüncede, örgütlenmede ve eylemde açtığı yeni hatlarla komünal yaşamın değerlerini savunmakta, özgür yaşam idealini geliştirmekte ve demokratik toplum inşasına öncülük etmektedir.

Böylesi bir dönemde 2026 Nevrozu direnişin büyüdüğü, özgürlük talebinin genişlediği ve demokratik toplum mücadelesinin yeni bir aşamaya taşındığı tarihsel bir süreçte karşılanmaktadır. Nevroz ateşi ulusal birlik iradesiyle, özgürlük kararlılığıyla ve örgütlü mücadele gücüyle daha da harlanmaktadır. Gençleri, kadınları, emekçileri ve özgürlüğe sevdalı tüm halkımızı Nevroz alanlarında buluşmaya; birlik, özgürlük, demokrasi ve eşitlik mücadelesini büyütmeye çağırıyoruz."