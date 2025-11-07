DEM Parti'den 'Öcalan' ile görüşme çağrısı: 'Adım atılması gerekiyor'

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, süreç ile ilgili TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun İmralı Cezaevi'nde tutulan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi ve Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Doğan, partisinin dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, iç ve dış gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Sürece ilişkin açıklamalarda bulunan Doğan, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun Öcalan ile görüşmesi gerektiğini belirterek, "Aylar, haftalar geçti. Bu kadar zaman geçti neden hala Sayın Öcalan ile görüşülmüyor? Adım atılması gerekiyor. Bu sorunun aradan çıkması lazım. Komisyonun gelecek hafta toplanmasını bekliyoruz. İyi bir karar almasını umut ediyoruz. Kararın Türkiye için hayırlı olmasını umut ediyoruz" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile ilgili soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi:

"Artık gecikmesin. Şu dakikalara kadar bize ulaşmış bir bilgi yok. Artık hukuksuzluk son bulsun istiyoruz. Çağrımızı hukuksuz şekilde Türkiye hapishanelerinde tutulanların tamamı için yapıyoruz. Barış ve demokrasi mücadelesi onun için mücadele edenlerin omzunda yükselir.

Bu bir intikam davası dedik. Bunun hukukla yargıyla izah edilebilecek herhangi bir tarafı yok dedik. Burada suç yok, makul şüphe yok. Hiçbir şey yok. Olmayan bir şey ne olabilir? Siyasi bir rövanş olabilir. Neticede bugün geldiğimiz noktada hem iç hukuk, hem dış hukuk, hem toplumsal kanaat neyi gösteriyor? Bizim söylediğimizin adeta bir teyidi çıktı ortaya.

Kaybedilen zaman, onlşarca insan, bu süede yaşananlar... Beklenen tek şey adaletin tesis edilmesi. Buna dair umudun büyütülmesi ve demokratik siyasete yapılan darbelerle yüzleşme. İşte bu yüzleşmeyi adaletle sağlayabiliriz. Kaybedilen bu zamanı nasıl onarabiliriz? Hukukun gereğini yerine getirerek. Türkiye'nin normalleşmesi ve toplumsal barışın tesisi de bu hukuka uymaktan geçer. Artık vicdanda bu davanın bir hükmünün kalmadığını, zaten olmadığını hep söyleye gelmiştik."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un AİHM kararına ilişkin yaptığı açıklamalara tepki gösteren Doğan, şöyle konuştu:

"Bunu söylediği andan bu ana saatler, günler geçti. Tahliyeler için daha ne bekleniyor? Niye tahliye edilmiyor onlarca yıldır haksız, hukuksuz bir biçimde hapsedilenler. Ki bu konuda siyasi bir dava bahsediyoruz. Bu konuda siyasetçiler de o dönem tam karşısında yer alanlar da görüşlerini açıkladılar. Yani siyaseten de verilmesi gereken talimat verildi. Açık söyleyeceğiz, bunu gizlemeyeceğiz. Ne yazık ki bu ülkede yargı siyasi talimatlarla işliyor. Bugüne kadar böyle oldu. Bunca saat, bunca gün bir mahkeme kararının tebliği nasıl ulaşamıyor buraya."