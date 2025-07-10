DEM Parti’den 'süreç' hamlesi: İsim, logo ve yol değişiyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terörsüz Türkiye” çağrısıyla geçen yıl başlatılan ve terör örgütü PKK'nin kendini feshederek silah bırakma kararı alması ile devam eden süreçte, terör örgütünün 2 gün sonra temsili olarak silahları bırakması bekleniyor.

Silahsızlanma sürecinin birkaç ay içinde tamamlanması hedeflenirken, bu gelişmeyle birlikte DEM Parti de büyük bir dönüşüm sürecine giriyor.

Halk TV'den Helin Yılmaz'ın haberine göre; silahların devreden çıkmasıyla birlikte DEM Parti, yeniden yapılanmaya girecek, bu kapsamda hem partinin adı hem de logosu değiştirilecek.

Parti'den yeni isim ve logonun yeni sürecin ve silahsız siyasi dönemin sembolü olacağı aktarıldı. Bununla birlikte parti, yalnızca Kürt ve sol-sosyalist tabana değil, Türkiye genelinde daha geniş bir seçmen kitlesine ulaşmayı hedefleri arasına koyuyor.

YAZ SONUNDA TAMAMLANACAK

Parti kaynakları, “yeniden inşa süreci” olarak adlandırdıkları bu süreci; Yaz sonuna kadar sürmesi beklenen çalışmalarla yeni siyasal söylem, kadrolar, iletişim dili ve ittifak stratejilerde değişiklikler olarak tanımlıyor.

DEM Parti, yeni kimliğini bir büyük kongreyle duyurmayı planlıyor.

ÖCALAN’DAN “SİYASET ÖNE ÇIKACAK” MESAJI

İmralı ile yürütülen temaslarda terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan’ın, “Silahın değil siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum” mesajı verdiği kaydedildi. Öcalan’ın görüşlerinin, partinin yol haritası açısından belirleyici olmaya devam edeceği ancak “sivil siyaset” vurgusunun daha güçlü hale geleceği dile getiriliyor.

ÇOĞULCU BİR ÇATI PARTİ

Yeni yapılandırma ile parti sadece Kürt siyasetinin değil; ekolojik, feminist, sosyal adaletçi ve çoğulcu bir çatı parti olarak yeniden konumlanmayı hedefliyor.

YENİ İSİM İÇİN ÇOK SAYIDA ÖNERİ MASADA

Partinin yeni adı konusunda netleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak “birlik”, “özgürlük”, “yeni yaşam” gibi kavramların öne çıktığı bildiriliyor. İsim ve logo belirleme süreci, bileşenlerle yapılacak konferanslar ve bölgesel toplantılar sonrasında kesinliğe kavuşacak.