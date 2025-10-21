DEM Parti’den 'umut hakkı' teklifi: 'Ağırlaştırılmış müebbette koşullu salıverme yolu açılsın'

DEM Parti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası uygulamasında “umut hakkı” kapsamında koşullu salıverme imkânı tanınması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) kanun teklifi verdi.

Teklife göre, ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerine 25 yılın sonunda koşullu salıverme hakkı tanınması öngörülüyor.

Teklifi hazırlayan DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, düzenlemenin yalnızca bir yasal değişiklik değil, aynı zamanda “ertelenmiş bir barışa ve tarihsel bir adaletsizliğe karşı hukuk çağrısı” olduğunu ifade etti.

Aslan, “Bugün 4 bini aşkın insan, hiçbir özgürlük umudu olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Bu durum hem insan haklarına hem de Türkiye’nin uluslararası yükümlülüklerine aykırıdır” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ‘umut hakkı’ kararlarına atıfta bulunan Aslan, teklifin insan onuruna uygun bir infaz sisteminin oluşturulmasını amaçladığını belirtti.

Aslan, “Ağırlaştırılmış müebbet uygulaması, insanın umut etme hakkını ortadan kaldırıyor. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, özgürlük umudunun tamamen yok edilmesini insanlık dışı bir muamele olarak değerlendiriyor” dedi.

“ADALET OLMADAN BARIŞ OLMAZ”

Aslan, ağırlaştırılmış müebbet uygulamasının başlangıçta Abdullah Öcalan’a özgü olarak düzenlendiğini, ancak zamanla tüm topluma yayılan yapısal bir hukuksuzluk haline geldiğini söyledi. “Adalet olmadan barış olmaz. Tecrit sürerse diyalog gelişmez, umutsuzluk sürerse demokrasi ve hukuk kök salmaz” ifadelerini kullandı.