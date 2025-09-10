DEM Parti'den yeni hamle: Eş Genel Başkanlar, Özgür Özel'i ziyaret etmeye hazırlanıyor

DEM Parti, 8 Eylül Pazartesi günü Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplamıştı.

Toplantının ardından DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK'ya ilişkin yaptığı açıklamasında CHP İstanbul İl Başkanlığı'na mahkeme kararıyla geçici olarak Gürsel Tekin'in atanması ve CHP'ye yönelik operasyonları eleştirmiş ve MYK'nin gündeminde bu konunun yer aldığını belirtmişti.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre toplantıda, "Kayıtsız, şartsız CHP'ye yapılan müdahalelerin karşısında oldukları ve CHP'yle dayanışma içinde olacakları" görüşü hakim oldu.

ÖZGÜR ÖZEL'E ZİYARET BEKLENİYOR

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın da Parti'nin destek söylemlerine ek olarak önümüzdeki günlerde uygun bir zamanda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edebileceği de toplantıda konuşuldu.

DEM Partililerin CHP'nin yaşadığı durumu "açıktan bir kayyum" ataması olarak nitelendirdiği kaydedilen toplantıda, bu durumun daha önce Parti'nin de başına geldiği şimdi ise başka format ve biçimlerle CHP'ye uygulandığı görüşü ortaya çıktı. Ayrıca toplantıda, bu operasyonların "barış sürecini sekteye uğratan bir pozisyona döndüğü" ifade edildi.

Öte yandan, DEM Parti Parti Meclisi'nin (PM) Ekim ayının ilk haftası toplanması planlanıyor.