Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'Gazi' mesajı: 'Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'Gazi' mesajı: 'Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum'

12.03.2026 13:37:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları'ndan 'Gazi' mesajı: 'Katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Gazi ve Ümraniye katliamlarının 31. yılında katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum… Cezasızlık politikaları nedeniyle 31 yıldır sağlanmayan adaletin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Gazi ve Ümraniye'de Alevi yurttaşların yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin mesaj verdi.

Hatimoğulları,  "Gazi ve Ümraniye katliamlarının 31. yılında katledilen canlarımızı saygıyla anıyorum. Cezasızlık politikaları nedeniyle 31 yıldır sağlanmayan adaletin peşindeyiz. Canlarımızı katledenlerin hâlâ aramızda dolaşıyor olması vicdanları yaralıyor. Maraş’tan Çorum’a, Sivas’tan Gazi’ye uzanan katliamlar zincirini unutmadık, unutmayacağız. Hakikat ortaya çıkana, adalet sağlanana dek mücadelemiz sürecek" ifadelerine yer verdi.

İlgili Konular: #katliam #Dem Parti