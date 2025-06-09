DEM Parti Eş Genel Başkanlarından İsrail'e 'Madleen' tepkisi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer
Bakırhan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım
ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition
- FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal
medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.
"GAZZE'YE DÖNÜK BU İNSANLIK DIŞI ABLUKA DERHAL SON BULMALIDIR"
"Madleen" isimli tekneye İsrail müdahalesinin
uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu söyleyen Hatimoğulları,
paylaşımında, "Bu sadece bir gemi müdahalesi değil, açlıktan ölmekte olan
yüz binlerce Filistinliye uzanan ellere dönük bir saldırıdır. Engellenen sadece
gıda yardımı değil enternasyonalist dayanışmadır. Sivil yardım girişimlerine
yönelik bu saldırı, insanlık suçudur. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır.
Gazze'ye dönük bu insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır" ifadelerini
kullandı.
"ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM"
Bakırhan ise tekneye yönelik müdahaleyi “insanlığa ve
vicdana yapılmış bir müdahale" olarak nitelendirerek “Gazze'yi ablukaya
alarak yüzbinlerce Filistinliyi açlıkla sınayan İsrail Devleti'nin bu
politikalarını kınıyorum. Gazze ablukasının derhal kaldırılması ve sivil halka
insani yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye
çağırıyorum” paylaşımını yaptı.