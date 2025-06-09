DEM Parti Eş Genel Başkanlarından İsrail'e 'Madleen' tepkisi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İsrail'in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı delerek insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Özgürlük Filosu Koalisyonu’na (Freedom Flotilla Coalition - FFC) ait "Madleen" adlı yelkenliyi kuşatarak alıkoymasına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

"GAZZE'YE DÖNÜK BU İNSANLIK DIŞI ABLUKA DERHAL SON BULMALIDIR"

"Madleen" isimli tekneye İsrail müdahalesinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu söyleyen Hatimoğulları, paylaşımında, "Bu sadece bir gemi müdahalesi değil, açlıktan ölmekte olan yüz binlerce Filistinliye uzanan ellere dönük bir saldırıdır. Engellenen sadece gıda yardımı değil enternasyonalist dayanışmadır. Sivil yardım girişimlerine yönelik bu saldırı, insanlık suçudur. Uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Gazze'ye dönük bu insanlık dışı abluka derhal son bulmalıdır" ifadelerini kullandı.

"ULUSLARARASI TOPLUMU HAREKETE GEÇMEYE ÇAĞIRIYORUM"

Bakırhan ise tekneye yönelik müdahaleyi “insanlığa ve vicdana yapılmış bir müdahale" olarak nitelendirerek “Gazze'yi ablukaya alarak yüzbinlerce Filistinliyi açlıkla sınayan İsrail Devleti'nin bu politikalarını kınıyorum. Gazze ablukasının derhal kaldırılması ve sivil halka insani yardımın ulaştırılması için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyorum” paylaşımını yaptı.