DEM Parti heyeti, İmralı'ya gitti

DEM Parti İmralı heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye İmralı'ya gitti.

DEM Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre heyet Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol’dan oluşuyor.

NE OLMUŞTU?

DEM Parti İmralı heyeti 30 Ekim'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir saatlik görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Erdoğan ile yaptıkları görüşmenin ardından yazılı açıklama yaparak, "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz" ifadelerine yer verilmişti.