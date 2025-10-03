DEM Parti heyeti, İmralı yolunda: Öcalan ile görüşecekler

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adası'na doğru yola çıktığı bildirildi.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere saat 10.30'da İmralı Adasına doğru hareket etmiştir" denildi.

EN SON 28 AĞUSTOS'TA GİTMİŞLERDİ

İktidarın 'Terörsüz Türkiye’ olarak adlandırdığı süreç kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.