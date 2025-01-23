DEM Parti Heyeti saat verdi: İkinci İmralı görüşmesi için yazılı açıklama

Yayınlanma: 23.01.2025 - 13:14

Güncelleme: 23.01.2025 - 13:49

DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, dün İmralı Adası'na 2'nci kez giderek terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti'nin İmralı'daki görüşmesi yaklaşık 4 saat sürdü. Görüşmenin ardından heyet İmralı Adası'ndan ayrıldı. Görüşmeyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

''BİRAZ SARKACAK''

Heyetin dünkü görüşmesine ilişkin açıklama yapılacağı aktarıldı. Açıklamanın 13.30'da yapılacağı bildirilse de henüz açıklama yapılmadı. DEM Parti verilen saat konusunda yaptığı açıklamada ''Biraz sarkabilir'' diye revizde etti.