DEM Parti heyeti yarın CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ve Grup Başkanvekillleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklamada ziyaretin CHP Genel Merkezi'nde gerçekleşeceği bildirildi.

Ziyarette Suriye'de yaşananlar ve Kürt sorununun çözümü sürecinde gelinen aşamanın ele alınması bekleniyor.

2 PARTİ LİDERİ İLE DAHA GÖRÜŞECEK

Bugün Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşen Özel, 29 Ocak Perşembe günü İYİ Parti Genel Merkezi’nde Müsavat Dervişoğlu'nu, 30 Ocak Cuma günü ise Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde Fatih Erbakan'ı ziyaret edecek. Ziyaretlerin partilerinin kongrelerinde yeniden genel başkan seçilen Dervişoğlu ve Erbakan’a hayırlı olsun ziyareti çerçevesinde gerçekleşeceği belirtildi.