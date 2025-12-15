DEM Parti İmralı heyeti, Adalet Bakanlığı ve AKP'den randevu talep etti

İktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.

DEM Parti İmralı heyeti, görüşme için AKP ve Adalet Bakanlığı'ndan randevu istedi. Görüşmelerin bu hafta gerçekleşmesi bekleniyor.

DEM PARTİ-CHP GÖRÜŞMESİ DE ERTELENDİ

Öte yandan DEM Parti CHP görüşmesi ertelendi. Görüşmenin Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın cenazesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği öğrenildi.

DEM PARTİ'NİN RAPORU MECLİS BAŞKANLIĞI'NA İLETİLMİŞTİ

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda yer alan partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlemelerinin tamamlanmasının ardından, öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunmaya başlamıştı.

DEM Partili komisyon üyeleri 99 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na geçen hafta teslim etmişti.

DEVLET BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞLERDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti heyetiyle Meclis'te bir araya gelmişti.

Görüşme sonrası açıklama yapan Buldan, sürecin geldiği aşamaları konuştuklarını ve bundan sonra yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını söylemişti.

Buldan, "İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor. Yeni bir aşamada ilerlemek gerekiyor. İkinci aşamada yasal zemin gerekli. Bu yasal düzenleme elbette bir barış yasası olmalıdır" demişti.

MHP lideri Devlet Bahçeli de "Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" diye konuşmuştu.