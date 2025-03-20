DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından DEM Parti'nin bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edeceği öğrenildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile beraber 87 kişi gözaltında tutulduğu operasyon sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB binasının bulunduğu Saraçhane'de bulunacağını, ziyaretleri orada kabul edeceğini bildirmişti.
Etiketler: #DEM #Dem Parti #ibb
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