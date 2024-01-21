Yayınlanma: 21.01.2024 - 16:13

Güncelleme: 21.01.2024 - 16:13

DEM Parti'de Mardin Büyükşehir Belediye başkan aday adayı olup girdiği ön seçimde önce çıkmasına rağmen yüzde 50+1 oy barajını geçemediği için adaylıktan çekilen Ahmet Türk'ün, bugün partinin Mardin adayı olarak açıklanacağı belirtildi. Peki, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Türk kimdir? Ahmet Türk kaç yaşında, nereli?

AHMET TÜRK KİMDİR?

Ahmet Türk, 2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Siyasi hayatı ağabeyi Abdürrahim Türk'ün öldürülmesiyle başladı. İlk milletvekilliğine 1973 yılında Demokratik Parti'de seçildi ve ilerleyen zamanlarda istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

Çeşitli sol partilerde görev alan Ahmet Türk, 1988 yılında Halepçe Katliamı nedeniyle 1989'da Paris'teki kürt konferansına katıldığı için milletvekili olduğu SHP'den ihraç edildi.

1 yıl sonra 1990'daHalkın Emek Partisi'nin kurucularından oldu. DTP'nin kurulmasıyla birlikte Aysel Tuğluk ile DTP'nin genel başkanı oldu. Haziran 2006'daki kongrede eşbaşkanlık sisteminin kaldırılmasından sonra partinin tek genel başkanı olarak seçildi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde meclise bağımsız milletvekili olarak giren Ahmet Türk, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı olmuştur. 2016 yılının Ocak ayında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" sıuçlarından 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ahmet Türk, 17 Kasım 2016 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınmıştır.

21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alınan Ahmet Türk, 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilmiştir. 19 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine kayyım atanmıştır. 14 Ocak 2024'de aktif siyaseti bıraktığını açıklamıştır.