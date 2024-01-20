Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:27

Güncelleme: 20.01.2024 - 15:27

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Bağcılar Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Bağcılar Belediyesi Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu. Peki, AKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir nereli, kaç yaşında?

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Özdemir, çok sevdiği siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.? Özdemir, bu 7 yıllık süreçte partili arkadaşlarıyla birlikte ilçesine büyük hizmetlerde bulundu. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı’ndan ayrıld