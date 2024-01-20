AKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir nereli, kaç yaşında?

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçiminde AKP'nin İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu. Peki, AKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir nereli, kaç yaşında?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.01.2024 - 15:27
AKP İstanbul Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir nereli, kaç yaşında?
Abone Ol google-news

Yerel seçimlerde adayları kesinleşen AKP'de İstanbul Bağcılar  Belediye Başkan Adayı da belirlendi. Buna göre AKP İstanbul Bağcılar  Belediyesi Başkan Adayı Abdullah Özdemir oldu. Peki, AKP İstanbul Bağcılar  Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir kimdir? Abdullah Özdemir nereli, kaç yaşında?

ABDULLAH ÖZDEMİR KİMDİR?

Abdullah Özdemir, 1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde ise “Deprem ve Yapılar” alanında Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Özdemir, çok sevdiği siyasete Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda başladı. 2007 - 2013 yılları arasında da Bağcılar İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.? Özdemir, bu 7 yıllık süreçte partili arkadaşlarıyla birlikte ilçesine büyük hizmetlerde bulundu. AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubunda görevinde yer alan Özdemir, Kasım 2013 yılında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı’ndan ayrıld


ABDULLAH Özdemir Ak Parti aday

İlgili Haberler

AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu kimdir? Mustafa Candaroğlu nereli, kaç yaşında?

AKP İstanbul Arnavutköy Belediye Başkan adayı Mustafa Candaroğlu kimdir? Mustafa Candaroğlu nereli, kaç yaşında?
AKP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir? Uğur Sina Şen nereli, kaç yaşında?

AKP İstanbul Adalar Belediye Başkan adayı Uğur Sina Şen kimdir? Uğur Sina Şen nereli, kaç yaşında?
AKP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı nereli, kaç yaşında?

AKP İstanbul Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı kimdir? Mustafa Naim Yağcı nereli, kaç yaşında?

En Çok Okunan Haberler