Yayınlanma: 24.01.2024 - 09:57

Güncelleme: 24.01.2024 - 09:57

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) delegeleri yerel Seçimlerinde yarışacak isimleri belirlemek için sandık başına gitmişti. DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir seçildi. Peki, DEM Parti Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Devrim Demir kimdir? Devrim Demir kaç yaşında, nereli?

DEVRİM DEMİR KİMDİR?

Devrim Demir, 1982 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. Eğitim hayatını tamamen bu şehirde geçiren Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2004 yılında mezun oldu.

Doktorluk mesleğine başladığı dönem Demir, sanat dünyasına adım atmaya karar verdi.

MÜZİK KARİYERİ

2007 yılında müzik kariyerine başlayan Devrim Demir, 2010 yılında "Tu Kî Yî" adlı ilk albümünü yayınladı. Hem Kürtçe hem de Türkçe şarkılar söyleyen Demir, şarkılarında aşk, özgürlük ve toplumsal meselelere değiniyor.

EDEBİYAT KARİYERİ

Demir, müzik kariyerinin yanı sıra yazın dünyasında da 2016 yılında "Yaşamım Bir Aşk Hikâyesi" adlı kendi hayat hikayesini anlattığı kitabıyla okuyucuların karşısına çıktı.

DEM PARTİ MARDİN ADAYI OLDU

Son olarak, Devrim Demir, DEM Parti tarafından Mardin'den aday gösterildi.