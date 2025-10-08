Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar: AİHM'in Demirtaş kararına itirazla 'süreç' ciddi olarak yaralandı

8.10.2025 09:45:00
Haber Merkezi
Adalet Bakanlığı yetkilerinin eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesine yönelik AİHM'e yaptığı itiraz üzerine DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar "Süreç ciddi olarak yaralanmıştır" diyerek tepki gösterdi.

AİHM 2. Dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına Adalet Bakanlığı tarafından itiraz edildi. Ankara'nın bu adımı sonrası DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'dan tepki geldi. 

Çandar, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Demirtaş'la ilgili yapılan itiraza ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının süresinin dolmasına bir gün kala itiraz ile:1.Kötü niyet ortaya konmuş; 2.Kürt vatandaşların ve Türk kamuoyunun duyguları umursanmamış ve 3.En önemlisi, iç barış konusunda büyük umutlara yol açmış "Süreç" ciddi olarak yaralanmıştır."

 

