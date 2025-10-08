DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar: AİHM'in Demirtaş kararına itirazla 'süreç' ciddi olarak yaralandı

AİHM 2. Dairesi tarafından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen ihlal kararına Adalet Bakanlığı tarafından itiraz edildi. Ankara'nın bu adımı sonrası DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar'dan tepki geldi.

Çandar, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Demirtaş'la ilgili yapılan itiraza ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararının süresinin dolmasına bir gün kala itiraz ile:1.Kötü niyet ortaya konmuş; 2.Kürt vatandaşların ve Türk kamuoyunun duyguları umursanmamış ve 3.En önemlisi, iç barış konusunda büyük umutlara yol açmış "Süreç" ciddi olarak yaralanmıştır."