Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Süreç'te son durum ne? Abdullah Öcalan'la görüşen DEM heyetinden yeni açıklama!

'Süreç'te son durum ne? Abdullah Öcalan'la görüşen DEM heyetinden yeni açıklama!

4.10.2025 09:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
'Süreç'te son durum ne? Abdullah Öcalan'la görüşen DEM heyetinden yeni açıklama!

DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyareti sonrası açıklama yaptı.

DEM Parti İmralı heyeti dün İmralı Cezaevi'nde tutuklu terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaretine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi: 

"3 Ekim 2025 tarihinde İmralı Cezaevi’nde Sayın Abdullah Öcalan ile üç buçuk saate yakın süren bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan her zamanki gibi son derece moralli, sağlıklı ve özgüvenliydi.

Bir yıl önce başlayan Barış ve Demokratik Toplum Süreci ile ülkemizde çatışmasızlığın hüküm sürdüğünü ve büyük tehlikelerin önüne geçildiğini, bunda rol oynayan herkesin büyük ve onurlu bir emeğin sahibi olduğunu belirtmiştir.

Sayın Öcalan, “Uygarlığın üç yüzyıl yıkıcı çatışmalardan ve dünya savaşlarındaki korkunç kayıplardan sonra geliştirdiği önemli çözüm modellerinden biri müzakereci demokrasidir. Bunun özünü oluşturan yöntem ve mekanizmalar, Türkiye’nin içeride ve dışarıda yaşadığı pek çok sorunun çözümü için esas alınmalıdır” diyerek, demokratik müzakerenin siyasi ve toplumsal tüm ilişkilere hakim kılınmasını önermiştir.

“27 Şubat açıklamasında belirttiğimiz, sürecin gelişmesinin siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı olduğu cümlemizin arkasındayız” diyen Sayın Öcalan, gelinen aşamada hukuksal gerekliliklerin doğru ve bütüncül bir bakış açısıyla tespit edilerek hayata geçirilmesinin son derece önemli olduğunu vurgulamıştır.

Sayın Öcalan, son olarak Cumhuriyetin yeni yüzyılının barış ve demokrasi hukuku üzerine kurulması gerektiğini ifade etmiştir.

Saygılarımızla."

İlgili Konular: #Abdullah Öcalan #Dem Parti

İlgili Haberler

Erdoğan'ı ayakta karşıladılar: DEM Parti'den o hamleye açıklama
Erdoğan'ı ayakta karşıladılar: DEM Parti'den o hamleye açıklama DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, mücadeleyi müzakere ile sürdürmek istediklerini kaydederek, "Müzakereye sahip çıktığımız için ayağa kalktık" ifadelerini kullandı.
DEM Parti'den 'Kent Uzlaşısı' davasına tepki: 'Halkların iradesine karşı açılmış siyasi bir dava'
DEM Parti'den 'Kent Uzlaşısı' davasına tepki: 'Halkların iradesine karşı açılmış siyasi bir dava' DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, bugün İstanbul'da görülen "Kent Uzlaşısı" davasında tutuklu sanıkların tahliye edilmemesine tepki gösterdi.
DEM Parti'den, İmralı'da 3,5 saatlik görüşme: Yazılı açıklama yarın yapılacak
DEM Parti'den, İmralı'da 3,5 saatlik görüşme: Yazılı açıklama yarın yapılacak Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 3,5 saat görüştü. Partiden yarın açıklama geleceği bildirildi.