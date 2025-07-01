DEM Parti: 'Muhalefeti dizayn etmeye yönelik her türlü yaklaşımın karşısındayız'

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında görev yapan çok sayıda kişiye yönelik düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 157 kişiden yaklaşık 120’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında İzmir Büyükşehir Belediye eski Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bulunuyor.

DEM PARTİ'DEN TEPKİ

DEM Parti'den İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyona tepki geldi.

Partiden yapılan açıklamada, "Bir kez daha vurguluyoruz: Temiz bir siyaset ve yerel yönetim anlayışını sonuna kadar destekliyoruz, ama bu gerekçeyle muhalefeti bastırmaya ve dizayn etmeye yönelik her türlü yaklaşımın da karşısındayız" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle:

"Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye emekçileri ve siyasetçilere yönelik operasyonu kınıyoruz.

Daha önce benzeri operasyonlara defalarca maruz kalmış bir siyasi parti olarak, bu operasyonların hukuki olmadığını en iyi biz biliyoruz.

Bir kez daha vurguluyoruz: Temiz bir siyaset ve yerel yönetim anlayışını sonuna kadar destekliyoruz, ama bu gerekçeyle muhalefeti bastırmaya ve dizayn etmeye yönelik her türlü yaklaşımın da karşısındayız.

İktidarı, bu tür yargı operasyonlarından ve hukuk dışı uygulamalardan vazgeçmeye çağırıyoruz."