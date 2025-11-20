DEM Parti MYK'sında 'Bahçeli' gündemi

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezinde yoğun gündemle toplanıyor. Toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM'de MHP Grup Toplantısındaki son açıklamaları, diğer partilerden gelen değerlendirmeler ve Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan bir heyetin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmesi konusu görüşülecek başlıklar arasında yer alacak. Öte yandan süreç kapsamında yaşanan son gelişmeler, daha önce silah bıraktığı açıklayan terör örgütü PKK'nın Zap bölgesinden çekilme kararı da MYK gündeminde olacak.

DEM Parti MYK'sı DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında bugün saat 10.30'da Parti Genel Merkezinde toplanıyor. DEM Parti'den edinilen bilgilere göre, MYK toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM'de MHP Grup Toplantısındaki son açıklamaları ve bu çerçevede diğer partilerden gelen değerlendirmeler ele alınacak. Ayrıca 21 Kasım Cuma günü toplanacak Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısı öncesi Komisyon'dan bir heyet oluşturularak terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyareti konusu etraflıca değerlendirilecek.

PKK'NIN ZAP BÖLGESİNDEN ÇEKİLME KARARI ELE ALINACAK

MYK öncesi DEM Parti'nin Komisyon Koordinasyonu da dün Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan başkanlığında TBMM’de toplanmıştı. Toplantıda, Komisyon Koordinasyonu'nda ele alınan konular da değerlendirilecek. Süreç kapsamında yaşanan son gelişmeler, daha önce silah bıraktığı açıklayan terör örgütü PKK'nın Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı bir alan olan Zap bölgesinden çekilme kararı ve TBMM’de devam eden bütçe görüşmelerinin yanı sıra DEM Parti'nin "Ekmek ve Barış için Bütçe" kampanyası da görüşülecek başlıklar arasında yer alacak.

Partinin 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde başlattığı ve iki buçuk ay süren "Barış İstiyoruz Çünkü…" kampanyasının sonuçları da MYK’da değerlendirilecek. Ayrıca Suriye'deki mevcut durum, entegrasyon, orduya ilişkin konular ile Ortadoğu’da özellikle Suriye Geçici Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara’nın ABD Başkanı Donald Trump'ı ziyareti sonrası yaşanan gelişmeler de toplantı gündeminde olacak.

MYK toplantısı devam ederken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da MYK gündemi ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere dair saat 14.00'te açıklama yapacak.