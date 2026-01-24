Cumhuriyet Gazetesi Logo
DEM Parti'nin İstanbul'daki 'Rojava' yürüyüşüne polis müdahalesi: DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan gözaltına alındı

24.01.2026 16:16:00
Haber Merkezi
İstanbul'da, HTŞ ve geçici Suriye yönetimine bağlı cihatçı güçlerin saldırılarına tepki olarak toplanan DEM Parti, HDK ve Demokratik Kurumlar Platformu'nun yürüyüşü polis tarafından engellendi. Saraçhane yürüyüşüne polis ekipleri tarafından müdahale edilirken; DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan gözaltına alındı.

DEM Parti, HDK ve Demokratik Kurumlar Platformu tarafından İstanbul Saraçhane'de 'Rojava'ya destek' amacıyla yürüyüş düzenleniyor.

Aksaray Meydanı’nda toplanan kitle, Saraçhaneye yürümek istedi. Polis kitleye müdahalede bulundu.

Meydanda sık sık “Rojava IŞİD'e mezar olacak” sloganları atıldı.

Önüne barikat çekilen kitlenin yürümesi, polis tarafından engellendi. Yürümek isteyen yurttaşlara biber gazıyla müdahale edildi.

İSTANBUL İL EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI

DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan gözaltına alındı.

