DEM Parti'nin İstanbul'daki 'Rojava' yürüyüşüne polis müdahalesi: DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan gözaltına alındı

DEM Parti, HDK ve Demokratik Kurumlar Platformu tarafından İstanbul Saraçhane'de 'Rojava'ya destek' amacıyla yürüyüş düzenleniyor.
Aksaray Meydanı’nda toplanan kitle, Saraçhaneye yürümek istedi. Polis kitleye müdahalede bulundu.
Meydanda sık sık “Rojava IŞİD'e mezar olacak” sloganları atıldı.
Önüne barikat çekilen kitlenin yürümesi, polis tarafından engellendi. Yürümek isteyen yurttaşlara biber gazıyla müdahale edildi.
İSTANBUL İL EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Vedat Çınar Altan gözaltına alındı.