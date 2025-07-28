DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu

TBMM'de yeni süreç ile ilgili komisyon kurulma çalışmaları sürüyor.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un siyasi partilere yazı göndermesinin ardından partiler harekete geçti. Üye isimlerini bildirmeye başladı.

MHP'den komisyona Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut katılacak.

DEM PARTİ'NİN ÜYELERİ BELLİ OLDU

Ekol TV'de yer alan habere göre, DEM Parti'nin de komisyon için isim yazdırdığı üyeleri belli oldu.

Partinin Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDK Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek komisyonda DEM Parti'yi temsil edecek.

Komisyonun yapısı ise şu şekilde:

AKP: 21 üye

CHP: 10 üye

DEM Parti: 4 üye

MHP: 4 üye

İYİ Parti: 3 üye

Yeni Yol Partisi: 3 üye

Grubu bulunmayan partiler: 1'er üye

İYİ Parti komisyona katılmayacağını bildirmişti. Diğer partilerin üyelerinin ise yakın zamanda belli olması bekleniyor.