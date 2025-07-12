DEM Parti Selahattin Demirtaş'ın önümüzdeki hafta tahliye edilmesini bekliyor

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), önceki dönem HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verilen tutuklama kararlarına ilişkin '8 Temmuz'da Selahattin Demirtaş v. Türkiye (No. 4)' isimli yeni bir ihlal kararı daha verdi.

Ardından DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, bugün Kobani Davası yargılamasında tutuklu bulunan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ve MYK üyelerinin tahliyesi için Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinden talepte bulundu.

"BU KARAR FARKLI"

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, tahliye talebine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AİHM kararının önceki kararlardan farklı olduğunu dile getiren Türkdoğan, "Biz Sayın Demirtaş'ın mutlaka önümüzdeki hafta yapılacak incelemede tahliye edilmesini bekliyoruz. Mahkeme şunu yapabilir. Usul hukuku bakımından bizim sunduğumuz gayri resmi Türkçe yerine, Adalet Bakanlığından AİHM kararının onaylı bir Türkçe tercümesini isteyebilir. O birkaç gün zaman kaybına sebep olabilir. O anlaşılırdır. Mahkemede bu tercümeyi okur okumaz Demirtaş'ı tahliye etmeleri gerekir. Demirtaş'la ilgili tahliye gerekçeleri diğer tutuklular bakımından da geçerli olduğu için onları da tahliye etmeleri gerekir" ifadelerini kullandı.

MANİDAR ZAMANLAMA

Türkdoğan, AİHM kararının zamanlamasının kimi çevrelerde farklı yorumlandığına da değinerek "Bu tutuklulukla ilgili durumlar acil işlerdir. Dolayısıyla birçok çevre çeşitli imalarda bulunuyor. Süreçle alakalı AİHM kararı tam bu haftaya denk geldiği için biz de bunu yapmak zorundayız. Tabii ki biz zaten hep tahliyelerini istiyorduk ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının zamanlaması tam da bizim işimize geldi. O zamanlamadan da tabii ki biz de hukukçular olarak yararlanmak isteriz" diye konuştu.