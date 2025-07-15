DEM Parti, 'silah bırakanların' talebini açıkladı: 'Siyaset yapmak istiyoruz' diyorlar

Terör örgütü PKK, 11 Temmuz'da Irak'ın Süleymaniye kentinde bir grup üyesi ile silah bırakma töreni düzenledi.

Terör örgütü, basın açıklamasının ardından silahlarını ateşe verdi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, söz konusu törenin ayrıntılarına ilişkin konuştu. Silah bırakan terör örgütü üyelerinin siyaset yapmak istediklerini ifade etti.

İTTİFAK TARTIŞMASI

Ayşegül Doğan, şunları kaydetti:

"Tabii ki gözlerin DEM'e çevrilmiş olması kıymetli. Yalnız tartışmaların içeriğine bakınca yer yer, bir daha durduğumuz yeri hatırlatma ihtiyacı hissettiğimizden değil, bunları yanıt olsun diye bir daha söyleyelim isteriz. Bu konuda rüştümüzü ispat etmemize gerek yok. Durduğumuz yer belli. Biz müzakere, diyalog partisiyiz. Biz bu konuda en aykırı düşünenlere dahi ulaşmamız gerektiğini söylemiş bir partiyiz.

Bu konuların konuşulması için nasıl bir ortama ihtiyacımız olduğunu da en sık ifade eden siyasi partiyiz. Yalnızca ifade etmiyoruz, biz risk almaktan korkmuyoruz. Biz oy kaygısıyla, seçmen, taban kaygısıyla, anket kaygısıyla yaklaşmıyoruz bu meseleye. Bizim için Türkiye'nin demokratikleşmesi tüm bunların üstünde yer alan bir konu. Biz bir hayat siyasetinden bahsediyoruz.

Bir eşiğin tam kalbindeyiz, bu eşiğin tam kalbinden yan yana gelerek yok alabiliriz. Güçlerimizi birleştirerek yol alabiliriz. İçinden geçtiğimiz zaman diliminin ne olduğunu varsayarak değil, idrak ederek yol alabiliriz. Dolayısıyla DEM Partili olmaya gerek yok. Bunun için sorumluluk hissetmeye ihtiyaç yok. Bu sadece DEM Parti'ye bırakılamaz, herkes bu ciddiyetle yaklaşmalı, ancak böyle hep birlikte hafifleyebiliriz. Dünya çatışma çözümü deneyimlerinden hatırladığımız kadarıyla silahlarını yakarak imha eden bir başka silahlı mücadele yöntemini kabul edip benimseyen örgüt yok."

"SİYASET YAPMAK İSTİYORLAR AMA NASIL?"

DEM Partili Doğan, konuşmalarına şöyle devam etti:

"KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı olarak ilk ateşi yakan kişi Bese Hozat, en sonunda Barış ve Demokratik Toplum grubu olarak o metni okumasını bitirdi. Ve biz 'Siyaset yapmak istiyoruz' diyorlar. Peki nasıl? Bunun yasal düzenlemeleri nasıl yapılacak? Tüm bu soruları konuşmaktan da bu sorulara ilişkin hazırlıklar yapmaktan da çekinmemeliyiz. Kararlılığa, cesarete, risk almaya ihtiyacımız var. Bunları birlikte üstlenmeye herkesi davet ediyoruz.

"Demokratik siyaset bugün Türkiye’de ne yazık ki kuşatılmış vaziyette ve bu alanın genişlemesine dair somut adımların varlığı önemli. O gün orada da ifade edildi. Daha önce, 11 Temmuz’dan önce gelen Sayın Öcalan’ın video mesajında da ifade edildi. 27 Şubat’ta yapılan çağrıda da ifade edildi. Ve biz DEM Parti olarak Türkiye’nin bu ihtiyacını yıllardır ifade ediyoruz. Diyoruz ki: Biz sorunların diyalog kanallarıyla, temas ederek, diyalogla çözülmesinden yanayız. Müzakereden yanayız ve bunun için mücadele ediyoruz."

İmralı heyetinin görüşme takvimi ise şu şekilde:

16 Temmuz: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

16 Temmuz: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

16 Temmuz: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

17 Temmuz: CHP Genel Başkanı Özgür Özel

Ziyaretlerin ardından heyetin İmralı'ya gitmek için hazırlık yapacağı aktarıldı.