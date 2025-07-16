DEM Parti, yarın Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 9 yıldır tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek.

DEM Parti kaynakları, ziyaretin yarın yapılacağını bildirirken saat bilgisi verilmedi.

BUGÜN FİGEN YÜKSEKDAĞ VE SEMRA GÜZEL ZİYARET EDİLECEK

Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları bugün ise Kandıra Cezaevinde eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve milletvekili Semra Güzel’i ziyaret edecek.

Öte yandan Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin ziyaretleri de sürüyor.

Heyet bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek.