DEM Parti'den Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına yanıt: İnisiyatif almaya hazırız!

Yayınlanma: 22.10.2024 - 12:56

Güncelleme: 22.10.2024 - 13:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için bir çağrı yaparak "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini açıklasın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenleme yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız" dedi.

Bahçeli'nin bu çağrısına Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) yanıt geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tulay Hatimoğulları Oruç, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemeleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan sayın Abdullah Öcalan'dır. Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız."

"Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması için yıllardır mücadele diyoruz. Kesinlikle kaldırılmalıdır. Fiziki olarak gelsin konuşsun diyoruz. Ne konuştuğunu hep birlikte görelim. Vakit geçirilmeden acil biçimde bu konuda adım atılmalıdır. Bu konuda ne gerekirse DEM Parti olarak yapmaya hazır olduğumuzun altını bir kez daha çiziyorum."

BAŞDANIŞMAN UÇUM'A TEPKİ: SEN KİM ADINA KONUŞUYORSUN?

Hatimoğulları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un 'çözüm süreci yok' şeklindeki açıklamalarına da işaret ederek "Devlet Bahçeli 'İlk Meclis ruhu' dedi, Erdoğan "Diyalog zeminlerini genişletelim" diyor. Bir tane baş kayyum gelmiş, bir baş kayyum herkese hiza ve ayar vermeye çalışıyor. Ey kayyum sen kim adına konuşuyorsun, Saray adına konuşuyorsan Saray başka bir şey diyor, Bahçeli adına konuşuyorsan Bahçeli başka diyor, sen kimsin, nereden geldin, kim adına konuşuyorsun?" diye konuştu.