DEM Parti'den Hasan Nasrallah açıklaması

Yayınlanma: 28.09.2024 - 18:55

Güncelleme: 28.09.2024 - 18:55

Partiden, Hatimoğulları ve Bakırhan'ın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'da sivilleri hedef alan İsrail saldırılarının sona ermesi için yaptıkları çağrıyı yineledikleri belirtildi.

Uluslararası kamuoyu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve diğer ilgili uluslararası kuruluşlara, İsrail'in saldırganlığının durdurulması için derhal harekete geçilmesi için çağrıda bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın Beyrut'ta İsrail saldırısı sonucu öldürülmesini kınıyoruz. İsrail'in Lübnan'daki siber saldırılarının ardından Hizbullah komuta kademesini hedef alan son operasyonları bölgesel krizin derinleşmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır. İsrail ve Filistin halklarının barış içinde birlikte yaşayabileceği bir çözüm temelinde sürdürülebilir bir barış ve Lübnan başta olmak üzere bölge ülkelerinde çatışmaların sona ermesi için tüm bölgesel güçleri inisiyatif almaya ve kendi sorumluluk alanlarındaki krizleri müzakere ve barışçıl yöntemlerle çözerek bölgesel krizlerin çözümünde rol almaya davet ediyoruz."