DEM Parti'den 'İstanbul'da aday çıkaramadılar' iddiasına yalanlama
DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul'da aday çıkaramayacağı iddia edilmişti. DEM Parti'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık" denildi. Halk TV'ye konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli ise geç başvuru konusunda bir kaza olduğunu, konuya ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) siyasi partilerin yerel seçim aday listelerini sunmaları için verdiği süre bugün itibarıyla sona erdi.
DEM Parti'nin geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu tarafından sunulan aday listelerinin kabul edilmediği iddiası kısa sürede gündem oldu.
DEM PARTİ'DEN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kısa sürede gündem olan iddialara ilişkin DEM Parti'nin resmi X hesabından açıklama geldi.
Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır" denildi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu spekülasyonları gidermenin sorumluluğu İl Seçim Kurulu’ndadır.— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) February 20, 2024
TEMELLİ: ‘MÜZAKERELER SÜRÜYOR’
Sözcü TV'ye açıklama yapan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da "Başvurumuzu yaptık, sorun yok" dedi.
Halk TV'ye konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, geç başvuru konusunda bir kaza olduğunu, konuya ilişkin İstanbul İl Seçim Kurulu ile görüşmelerin devam ettiğini belirtti.
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