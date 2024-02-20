Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 gözaltı

Sosyal medyada terör propagandası yaptığı belirtilen iki kişi, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 10:05
Esenyurt'ta DEM Parti ilçe binasına operasyon: 2 gözaltı
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İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı soruşturma dosyası ve Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı sonrası İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Esenyurt'ta 3 adreste arama yaptığı kaydedildi.

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Şüpheliler, DEM Parti Esenyurt ilçe binasında yakalanarak gözaltına alındı. Aramalarda ayrıca çok sayıda yasaklı yayın, gazete ve terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğraf ve posterleri ile şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildiği belirtildi.


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