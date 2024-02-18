DEM Partili Beştaş’tan, Murat Kurum’a ‘Kürtçe’ yanıtı
DEM Parti’nin İBB adaylarından Meral Danış Beştaş, "Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç’te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz" dedi.
AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Kurum, Üsküdar’da katıldığı bir programda Kürtçe selam verdi, ardından da halay çekti.
Bu görüntülere ilişkin gönderiyi alıntılayan DEM Parti’nin İBB adaylarından Beştaş, şunları yazdı: ,
“Murat Kurum, AKP’nin İBB adayı; hem dilimizi tanımayacak, hem bizi yok sayacak, iktidar Kürtlerin tüm hakkını gasp edecek, daha dün kaymakamınız Kürtçe tiyatroyu yasaklayacak, sonra da sahnede Kürtçe konuşup halay çekecek öyle mi? Sayın Kurum, siz önce özür dileyin; Haklarını gasp ettiğiniz Kürtlerden, İliç’te kayıp maden işçilerinden, siyanüre boğduğunuz insanlardan özür dileyeceksiniz. Bu bir! Bize yasak koyduğunuz dilimizi, siyasetinize malzeme etmeyeceksiniz; bu da iki! Halklarımızın, yaptığınız şovlara karnı tok!”
AKP’nin İBB adayı; hem dilimizi tanımayacak, hem bizi yok sayacak, iktidar Kürtlerin tüm hakkını gasp edecek, daha dün kaymakamınız Kürtçe tiyatroyu yasaklayacak, sonra da sahnede Kürtçe konuşup halay çekecek öyle mi?!— Meral Danış Beştaş (@meraldanis) February 18, 2024
Sayın Kurum, siz önce özür dileyin;
Haklarını gasp… https://t.co/iRAIlZpdaA
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