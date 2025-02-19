DEM Parti'den, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a 'kayyum' çağrısı: 'İnisiyatif alın'

Yayınlanma: 19.02.2025 - 11:46

Güncelleme: 19.02.2025 - 11:47

DEM Parti Meclis Grubu, Meclis’te düzenledikleri basın toplantısında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a kayyum atamalarına karşı inisiyatif alması çağrısında bulundu.

'EN ÖNEMLİ SORUMLULUK MECLİS BAŞKANINA DÜŞMEKTEDİR'

Milletvekilleriyle birlikte kameraların karşısına çıkan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Bu çağrımız Meclis Başkanı’nın kayyum konusunda inisiyatif almasına yöneliktir. Bildiğiniz gibi Van kayyumu 11. kayyumdır. Bugüne kadar Türkiye’de seçilmişlere yönelik darbeci zihniyetli 11 kayyum atanmıştır, halkın iradesi yok sayılmıştır. Neredeyse 1 milyonu aşkın insanın iradesi bugün gasp edilmiş durumdadır. Bu 11 kayyum aslında Türkiye demokrasisinin fotoğrafını da bize göstermektedir. Yerel seçilmişlere yönelik saldırıya karşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yapması gerekenler vardır ve yapılması gerekenler konusunda en önemli sorumluluk Meclis Başkanımıza düşmektedir” diye konuştu.

kayyum uygulamasının 15 Temmuz darbesinden sonra yürürlüğe girdiğini, sonrasında yasallaştırıldığını hatırlatan Temelli, “Hala OHAL dönemini sürdürmek isteyen bir iktidar var karşımızda. Eğer OHAL yasalarıyla bu ülkeyi yönetecekseniz bu ülkede demokrasiden, hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.

'KAYYUM TEKLİFİ GENEL KURUL’A GELMELİ'

10 siyasi partinin kayyum düzenlemelerinin yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdiğini hatırlatan Temelli, “Bu 10 partinin kamuoyundaki temsiliyeti yüzde 65 civarındadır. Türkiye’de partiler, seçilmişler kayyumlara karşıdır. Dolayısıyla Meclis’in bir sorumluluğu var. Bu kanun teklifinin bir an önce genel kurula gelmesini ve yasallaşmasını talep ediyoruz. Bu konuda sayın meclis başkanımıza çok önemli bir rol düşüyor” diye konuştu.

Meclis Başkanı’nın sürekli sivil anayasadan bahsettiğini söyleyen Temelli, “Sadece anayasayı sivilleştirmek yetmez. Türkiye’deki birçok yasayı da sivilleştirmek gerekir. Onların başında da bu kayyum uygulaması gelmektedir. Darbe anayasasına bile aykırılık taşıyan bu uygulamaya karşı meclis başkanımız inisiyatif alıp iktidar ve muhalefeti ortaklaşmaya davet etmeli ve bu yasanın yasalaşması konusunda inisiyatif almalıdır” ifadelerini kaydetti.

Van kayyumı atandıktan sonra gerçekleşen protestolara polis müdahalelilerinden de bahseden Temelli, “Van Belediyesine kayyum atandığında birçok insan yaralandı, hayati tehlikeyle karşı karşıya geldi. Bu şiddeti sergileyen kolluk orada aslında halkın iradesini ve onların temsilcilerini yok saydığını açık bir şekilde beyan etti” dedi.

'TARAFLI MECLİS BAŞKANI İSTEMİYORUZ'

Temelli şöyle devam etti:

“Meclis Başkanı her şeyden önce bu meclisin bütün milletvekillerinin, bütün seçilmişlerin ortak iradesini temsil ediyorsa bu konuda mutlaka inisiyatif almalı, söz kurmalıdır. Nasıl ki taraflı cumhurbaşkanı bu ülkede bugün yaşadığımız birçok demokrasi ve hukuk sorununun kaynağıysa biz burada taraflı meclis başkanı istemiyoruz. Milletvekillerine, seçilmişlere yönelik saldırıyor, buna sessiz kalıp AKP’li milletvekillerinin yaptığı hukuksuzluklara sessiz kalacak bir meclis başkanı görüntüsü istemiyoruz."

'AKP KONGRESİ İÇİN DAVET GELMEDİ'

Basın toplantısının sonunda Temelli’ye AKP Kongresi için davet gelip gelmediği soruldu. Temelli, davet gelmediğini ve bunun kendi takdirleri olduğunu ifade etti.