DEM Partili Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı: 'Talimat niteiğinde'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 20:09

Güncelleme: 02.04.2024 - 20:09

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yüzde 55 oyla kazanan Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) adayı Abdullah Zeydan'ın memnu (yasaklı) haklarının geri alınarak mazbatanın, seçimde yüzde 27 oy alan AKP'nin adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi üzerine DEM Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı önünde protesto eylemi düzenledi.

DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu

İl başkanlığı önünde toplanan çok sayıda kişi, burada "Van'da hırsız var", "Direne direne kazanacağız", "Yılgınlık yok direniş var", "Baskılar bizi yıldıramaz" gibi sloganlar attı. İktidarı, Van halkının iradesine saygı duymaya davet ettiğini söyleyen DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu, yaptığı basın açıklamasında, DEM Parti'nin yerel seçimlerde Van'da tarihte eşine az rastlanır bir zaferle ayrıldığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi dahil toplamda 14 belediyenin tümünü aldıklarını, İl Genel Meclisi'nde ise büyük farkla birinci parti haline geldiklerini kaydetti.

"TÜM HUKUKİ PROSEDÜRLER TAMAMLANDI"

Çiçek Otlu, açıklamasında, "Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır. Halk bu kadar açık mesaj vermişken, Van’da yeni hukuksuz girişimler devreye konulmaktadır. Bilindiği üzere Van Büyükşehir Belediye Eş Başkanımız Abdullah Zeydan, tüm hukuki prosedürlerini tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu’na başvurmuş, adaylığı yapılan incelemeler sonucu YSK tarafından kabul edilmiştir. Zeydan Van’da halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak seçilmiştir" diye konuştu.

"TALİMAT NİTELİĞİNDE"

Otlu, 29 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine 5 dakika, seçime ise iki gün kala Adalet Bakanlığı'nın idari bir karar ve yazıyla, 2022 yılında memnu haklarını alan ve tüm yasal denetimlerden geçen Zeydan’ın memnu haklarına itiraz ettiğini kaydetti. Otlu, Yetkili savcılığın itiraz yazısının talimat niteliğinde olduğunu söyleyerek, bu yazıyla kesinleşmiş memnu hak kararını veren mahkemeye yeniden başvurulduğunu, mahkemenin ise aynı gün kesinleşmiş memnu hak kararını geri aldığını ve memnu hak talebini reddettiğini ifade etti. Bu kararın ise kesinleşmeden ve itiraz ve temyiz hakkı kullanılmadan YSK'ya bildirildiğini kaydetti.

"HUKUK GÜVENLİĞİ HAKKI YOK EDİLDİ"

Çiçek Otlu, Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının iadesi için kabul kararını veren mahkemenin, aldığı kararı çiğnediğini ve böylece hukuk güvenliği hakkını yok ettiğini söyleyerek, bu girişimin, halk iradesini yok sayan bir anlayışın ürünü olduğunu ifade etti. Otlu, Zeydan'ın Van halkının Büyükşehir Belediye Eş Başkanı olduğunu vurgulayarak, alınan bu karardan dönülmesi çağrısında bulundu. Bu girişimin hukuk dışı olduğunu da kaydeden Otlu, "Halkımızın iradesini gasp etmeye heves edenleri uyarıyoruz" diye konuştu.







