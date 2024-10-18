DEM Partili Ayşegül Doğan'dan Mehmet Uçum'a yanıt: 'Kötülüklerin başdanışmanı'

Yayınlanma: 18.10.2024 - 13:24

Güncelleme: 18.10.2024 - 13:43

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un "Eğer DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını sosyal ve siyasi açıdan değerlendirmezse veya bu imkanı kötüye kullanırsa o zaman TBMM’de DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir" şeklindeki sözlerine yanıt DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Doğan, ''Kötülüklerin Başdanışmanı'' diyerek Uçum'u etiketlediği paylaşımında, "Sizin gibi vesayetçileri çok iyi tanıyoruz. Korkununuzu da tedirginliğinizi de tahmin ediyoruz. Bu ülke ivedilikle sizin gibilerin vesayetinden kurtulmalı" ifadelerini kullandı.

UÇUM NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, yeni 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada DEM Parti ile ilgili şunları söylemişti:

"Türkiye partisi olun çağrısı ise kıymetlidir ve şöyle tercüme edilebilir: Birincisi DEM’in kendi içinden yükselen 'bizi terör ve şiddet siyasetinden kurtarın' talebini ifade edenlere bir imkan sağlamaktır. İkincisi DEM’i terör vesayetinden kurtarmak için DEM’e bir seçenek sunmaktır. Üçüncüsü, TBMM’de DEM üzerinden etkili kılınan terör vesayetini hem DEM üzerinden hem de TBMM’den tasfiye etmektir. Eğer DEM kendisine sunulan terör vesayetinden kurtulma imkanını sosyal ve siyasi açıdan değerlendirmezse veya bu imkanı kötüye kullanırsa o zaman TBMM’de DEM üzerinden yürütülen terör vesayeti hukuk yoluyla tasfiye edilir. Bu da kaçınılamaz bir gerçektir. Bu açılan yolla terör vesayeti tarihe gömülürse, TBMM, Cumhuriyetin ikinci yüzyılına, Türkiye yüzyılına yakışan yeni bir anayasayı ilk dört maddenin esaslarının ve demokratik kazanımlarının üzerine bina ederek çok daha güçlü bir şekilde ve kapsayıcı bir halde hayata geçirme imkanına kavuşur."