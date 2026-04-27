DEM Partili Temelli'den açık çağrı: 'Beklenen temel yasa Meclis'e gelmeli'

Halkların Eşitlik ve demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, süreç kapsamında hayata geçirilmesi beklenen yasal düzenlemelerin hazırlanıp TBMM'ye getirilmesi çağrısında bulunarak "Bu yasa hazırlanmalıdır. Bu teklifin nasıl hazırlanacağına ilişkin önerimiz de sağlıklı bir müzakere zemininde hazırlanması yönündedir" dedi.

Temelli, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda haklarını alamadıkları gerekçesiyle Ankara'da eylem yapan maden işçilerine yapılan müdahaleyi eleştirdi ve işçilerin haklarının verilmesini istedi.

TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni "rant kanunu" olarak niteleyen Temelli, kanun teklifi hazırlanırken sivil toplum örgütlerinin, bilim insanlarının ya da konunun uzmanlarının dikkate alınmadığını belirtti.

"MÜZAKERE ZEMİNİNİ DEĞERLENDİRMEK ZORUNDAYIZ"

Bayramdan önce İnfaz Kanunu, Terörle Mücadele Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemelerin yapılmasını beklediklerini dile getiren Temelli, "Artık bir müzakere zemini var. Bu müzakere zeminini değerlendirmek zorundayız. Bu müzakere zeminini etkin bir şekilde kullanmak zorundayız" diye konuştu.

Temelli sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar neyi bekliyor, özel yasayı bekliyor. 'Müstakil yasa', 'Süreç yasası' denilen yasayı bekliyor. Çünkü bu yasaya bağlı olarak başka beklentiler de var. Toplumda 'İnfaz Kanunu' beklentisi var. Cezaevlerinin durumu ortada; şu anda kapasite aşımı 109 bine ulaşmış. İnsanlar üst üstte yatıyor, hijyen koşulları yok, durum bir felaket. Bu meseleden başlamak yerine 12'nci Yargı Paketi hazırlanıyor ve bu paketin içerisinde akla hayale gelmeyecek ceza uygulamaları söz konusu; ama içinde 'İnfaz Kanunu' olmayacak. Bir kez daha toplumun beklentilerinin karşılanmadığı bir paket geliyor. Diğer 11 yargı paketinde nasıl ki hiçbir beklenti karşılanmadı ise bunda da karşılanmayacak.

Biz bu yargı paketinde de toplumun beklentilerinin karşılanmayacağını görüyoruz. Ramazan Bayramı’ndan önce iktidar, 'Bayramdan sonra yasalar Meclis'e gelecek' dedi. Bayramı geride bırakalı 1 ay oldu. Önümüzde Kurban Bayramı var ve ona da 1 ay var. İki bayram arasındayız, o zaman iktidardan şu sözü duymak istiyoruz; 'Biz bu yasaları bayramdan önce yapacağız' desinler. Yani sadece temennileri dile getiren bir konuşma yerine net bir şekilde bu özel yasayı bayramdan önce yapıp ve bayramdan önce bu yasayla beraber, 'İnfaz Kanunu', 'Terörle Mücadele Kanunu'nda', ve 'Türk Ceza Kanunu'nda gerekli düzenlemeler yapılsın. Beklentimiz budur, bununla ilgili olarak DEM Parti üzerine düşeni yaptı, yapmaya da devam edecek."

ÖCALAN'IN YAŞAM VE ÇALIŞMA KOŞULLARI HAKKINDA ÇAĞRI

"Bu zemin sadece DEM Parti'nin çabası ile olmaz. O yüzden bütün siyaseti bu müzakere zeminine bir kez daha davet ediyoruz. Ancak bu kez icraat için özellikle iktidarı davet ediyoruz. Yasalar konusunda adım atılmasını istiyoruz. Her şey de facto olmaz, bunun adının konulması lazım. İki tane mesele çok önemlidir; birincisi siyaseten müzakerenin gereğini yapmak yani her şeyden önce müzakereyi demokratik bir zemine kavuşturmak gerekir. Bu da Öcalan ile bugüne kadar sürdürülen müzakere biçiminin çok daha demokratik bir zemine kavuşturulması, bu müzakerenin daha sağlıklı işleyebilmesi için Öcalan'ın yaşam ve çalışma koşullarının gerçekten sağlıklı bir hale kavuşturulması gerekiyor.

Kendisi başmüzakerecidir, siyasi muhataptır ancak bu artık sadece de facto olarak değil bir yasal zemine de kavuşturulmalıdır. İkincisi de bu beklenen 'Temel yasa' ya da 'Özel yasa' artık bunun ismi koyulup Meclis'e gelmelidir. Bu yasa hazırlanmalıdır, bu teklifin nasıl hazırlanacağına ilişkin önerimiz de sağlıklı bir müzakere zemininde hazırlanması yönündedir. İktidara da muhalefete de önemli sorumluluklar düşüyor. DEM Parti olarak bir kez daha bu çağrıda bulunuyoruz."

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını sabit tuttuğunu hatırlatan Temelli, hükümetin yürüttüğü ekonomi programının başarısız olduğunu dile getirdi.

"TOPLUMUN BEKLEDİĞİ GENEL AFFI ÇIKARTIN SİZ"

Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, kamuoyunda "varlık barışı"nın yeniden gündeme gelmesiyle ilgili soru üzerine, "Biz varlık barışı istemiyoruz, toplumsal barış istiyoruz, barış istiyoruz. Zaten bir ülkede barış ve toplumsal barış yoksa siz varlık barışıyla ekonomiyi düzeltemezsiniz. Varlık barışı dediğimiz nedir? Kayıt dışı ekonomiyi kayda davet ediyorsunuz, yani siz zaten vergileyememişsiniz. Dolayısıyla buraya af çıkartacağınıza toplumun beklediği genel affı çıkartın siz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, partisinin MYK toplantısında, "Tutuksuz yargılama yoksa masada oturmamızın bir anlamı yok" dediği iddiasına ilişkin ise Temelli, "Masadan kalkmak değil, masaya sağlam oturmak, meseleleri çözmek için önemlidir" sözlerini sarf etti.