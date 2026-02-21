DEM Partili Tuncer Bakırhan, Bakan Yaşar Güler'e tepki gösterdi: 'Sürece uygun olmayan bir dil kullanıyor'

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin Siirt İl Başkanlığı’nca düzenlenen halk buluşması etkinliğine katıldı. Bir düğün salonunda yapılan toplantıda söz alan Bakırhan, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakırhan, konuşmasında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in sürece uygun olmayan bir dil kullandığını savunarak, şunları kaydetti:

"Yine sosyal medyadan insanlar yazdı. İşte Rojava'da Kürtler yenildi. Öyle bir şey yok. Rojava'da Kürtler kazandı. Rojava'da Mazlum Abdi'nin, İlham Ahmedi'nin yürüttüğü diplomasi kazandı, yürüttüğü mücadele kazandı. Kazandı ki bakın Mazlum Abdi ve İlham Ahmedi, Münih konferansında neredeyse bütün dünya devletlerinin yetkileri ile muhatap alınarak görüşme yaptı. Rojava'da 30 Ocak kazandı ki bak Suriye rejimi Kürtlerle birlikte meşruiyet kazandı.

Münih'te Suriye devletiyle Kürt yetkilileri birlikte Suriye'yi temsil ettiler. İşte tam o Münih'teki fotoğraf gibi şimdi Suriye'deki pratik uygulamaların da o fotoğrafa göre olması gerekiyor. Kürtler kimseden fazla bir şey istemiyor ya. Biz Türkler Türkçe konuşmasın, Araplar Arapça konuşmasın, Farslar Farsça konuşmasın demiyoruz. Arap, Fars, Türk, Kürt'tür demiyoruz. Herkes farklıdır. Ama bir arada yaşıyor. Bir arada yaşarken de herkes birbirinin hakkına, hukukuna saygı göstersin diyoruz.

Ama birileri rahatsız. Milli Savunma Bakanı çıkıyor, hala bu sürece uygun olmayan Münih'teki o konferansta ortaya çıkan fotoğrafa uygun olmayan bir dil kullanıyor. Ya dünya Mazlum Abdi’yi tanıyor. O hala terörist diyor. Allah aşkına, sen nerede yaşıyorsun? Artık bu Kürt karşıtlığını bir kenara bırakmak gerekiyor. Artık Kürtleri irite eden, onların gerçekten hoşuna gitmeyecek, onları kıran, dili bir kenara bırakmak gerekiyor. Milli Savunma Bakanı diyor ki: 'SDG acilen işte Suriye yönetimine entegre olmalıdır.' E günaydın. SDG zaten entegre olmak için aylardır çalışıyor. Sen yeni mi fark ettin. Tabii ki bir entegrasyon olmalı, demokratik entegrasyon olmalı."

"CUMHURBAŞKANI'NA SESLENMEK İSTİYORUM"

"Herkes kendi hukukuyla eşit yurttaş olarak o rejim içerisinde yaşamalı" diyen Bakıran, şunları kaydetti:

"Buradan Siirt'ten Sayın Cumhurbaşkanı'nın da aslında milletvekili seçildiği siyaseten yolunun açıldığı eşinin de hemşerimiz Siirt'te olduğu Sayın Cumhurbaşkanı'na da seslenmek istiyorum: Ankara artık Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçsin. Kürtlere parmak sallayacağına ya onları kardeş görsün, müzakere etsin. Suriye'deki demokratik entegrasyon sürecine katkı sunsun. Siz Siirtlilerin, Siirt'te Sayın Erdoğan'ı buradan siyasete kazandıran seçenler siz Siirtlerin böyle bir beklentisi yok mu? İşte Siirt'ler bunu dile getirdi. İkide bir ikide bir brifingler veriyorlar. Neyin brifingini veriyorsunuz?

Oradan brifing verecekseniz barış üzerine verin, demokrasi üzerine verin, birlikte yaşam üzerine verin. Yeni bir süreç başladı. Bu süreçte demokratik anlamda atılacak adımlar konusunda verin. Bu tekçi ve inkarcılıktan nasıl vazgeçileceği konusunda verin. Takmışlar kafayı Kürtlere. Bir bunları dinlediğin zaman 2007 ile 2009'da siz de hatırlarsınız. Sanki o vesayetçi akıl insanın aklına geliyor. Artık vesayetçilikten vazgeçilsin. Bir süreç başlattık. Bak Kürtler bu sürece inanıyor. Siz de bu sürecin gereklerini yerine getirin."

"DEM PARTİ OLUMLU ATILACAK HER ADIMIN YANINDADIR"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun hazırladığı rapora ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, hem olumlu hem olumsuz gördükleri bölümlerin raporda yer aldığını dile getirek, şöyle konuştu:

"Şimdi bir rapor hazırlandı. Yakın zamanda siz de izlediniz mecliste. Biz de beraber arkadaşlarımızla birlikte orada yoğun bir çalışma yürüttük. Şimdi raporun içerisinde öyle bir kenara atılacak bir rapor değil. Siz bizim ne dediğimize bakın. Raporda aslında demokratikleşme anlamında, hak anlamında, hukuk anlamında çok önemli başlıklar var. Ama o başlıklar doğru bir şekilde hayata geçirilirse, o başlıklar demokratik bir akılla yorumlanacaksa, o başlıklara uygun adımlar atılacaksa emin olun Türkiye nefes alacak, demokrasi kazanacak.

Çok önemli bir merhaleyi çok önemli bir aşama geçmiş olacağız. Biz o raporun olumluklarını da söyledik ama itirazlarımızı da yaptık. Kürtler 40 yıldır hak hukuk mücadelesi veriyor. Artık Kürtlere "terör" demekten vazgeçin. Şimdi bize soruyorlar, "DEM Parti nerededir?" DEM Parti olumlu atılacak her adımın yanındadır."

"BİR TAKIMIN GÖZ GÖRE GÖRE BU KADAR MI HAKKI YENİLİR?"

Konuşmasında, TFF 1. Lig’de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’ne yönelik hakem kararlarına da tepki gösteren DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir an önce bu ayrımcı yaklaşımlardan vazgeçilmelidir. Amedspor -ben spor izlemiyordum- ya bir takım bu kadar mı ötekileştirilir? Bir takımın göz göre göre bu kadar mı hakkı yenir? Bir takımın lige çıkmaması için bu kadar mı uğraşılır? TRT'de maçı sunan spiker bile artık feryat figan etti. “Allah Allah, topa değen futbolcuya nasıl kırmızı kart gösteriliyor?” dedi. Hala bir ayrımcılıkla, ötekileştirmeyle, Kürt karşıtlığıyla karşı karşıyayız.

İnşallah Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin etrafında bir araya gelerek bu ayrımcılığı önleyeceğiz. Rahat olun, umutlu olun."