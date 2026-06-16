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DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamasına yanıt

DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamasına yanıt

16.06.2026 17:43:00
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Haber Merkezi
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DEM Partili Tuncer Bakırhan'dan Mehmet Uçum'un seçim tarihi açıklamasına yanıt

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorusunu yanıtladı. Bakırhan, "Türkiye'nin ne zaman seçime gideceğini Mehmet Uçum değil Türkiye halkları belirler" dedi.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mehmet Uçum'un dün Anadolu Ajansı için yazdığı yazıda, seçimler için 2017 yılında yapılan anayasa referandumunun 11'inci yıl dönümünü olan 16 Nisan 2028'i önermesine DEM Parti'den tepki geldi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bugün partisinin Meclis grup toplantısı sonrası gazetecilerin konuya dair sorusunu yanıtladı. 

Uçum'un açıklamasına karşılık Bakırhan, "Türkiye'nin ne zaman seçime gideceğini Mehmet Uçum değil Türkiye halkları belirler, halk belirler, seçmen belirler" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Mehmet Uçum  söz konusu yazısında Meclis'in erken seçim kararı alması halinde Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceğini ifade etmiş ve bunu "istisnai adaylık" olarak nitelendirmişti. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün partisinin Meclis grup toplantısı sonrası seçimlere dair açıklamalarda bulunmuştu. Bahçeli, "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanın verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır" demişti.

İlgili Konular: #Tuncer Bakırhan #Dem Parti

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