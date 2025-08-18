DEM ve MHP’yi üzecek anket: Genç seçmenin oy tercihi değişti!

ORC Araştırma, 13-16 Ağustos 2025 tarihleri arasında 17-29 yaş arasındaki seçmenlerle yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2 bin 160 katılımcıyla gerçekleştirilen çalışmada, “Bu pazar genel seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre, CHP yüzde 28,3 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. AKP yüzde 24,1’de kalarak ikinci sıraya yerleşti.

İki parti arasındaki farkın yüzde 4,2 olduğu görüldü.

ZAFER PARTİSİ ÜÇÜNCÜ PARTİ ÇIKTI

Ankette üçüncü sırada Zafer Partisi yer aldı. Katılımcıların yüzde 9,1’i Zafer Partisi’ne oy vereceğini belirtirken, DEM yüzde 7 ile dördüncü, MHP ise yüzde 6,6 ile beşinci parti oldu.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Araştırmada diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

İYİ Parti: Yüzde 5,2

Yeniden Refah Partisi (YRP): Yüzde 4,3

Yenilik Partisi (YMP): Yüzde 3

Türkiye İşçi Partisi (TİP): Yüzde 2,8

Saadet Partisi: Yüzde 2,5

A Parti: Yüzde 2,4

Büyük Birlik Partisi (BBP): Yüzde 2,1

14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde genç seçmen tercihlerinde AKP birinci, CHP ikinci, DEM üçüncü, MHP dördüncü parti olmuştu. Son ankette ise CHP’nin yükselişi ve Zafer Partisi’nin üçüncü sıraya çıkması dikkat çekti.