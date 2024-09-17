Demirtaş'ın ketılı 'tahliye' oldu, DEM Parti'ye getirildi
Tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde kullandığı su ısıtıcısını DEM Parti'ye hediye etti.
Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, sosyal medya platformu X'te paylaşımlarını yaptığını duyurduğu ketıl (elektrikli su ısıtıcısı) bozuldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bozulan aletin parti genel merkezine getirildiğini duyurdu.
DEM Parti'nin sosyal medya hesabından ısıtıcının fotoğrafı paylaşılarak şöyle denildi:
"Sayın Demirtaş'ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde :) Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti. Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş'a çok teşekkür ediyor, yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyor, bekliyoruz" dedi.
İşte DEM Parti'nin o paylaşımı:
En Çok Okunan Haberler
-
- Narin cinayetinde ilk kez duyacağınız iddialar!
- 'HÜDA PAR' sessizliği bozuldu
- 'Kızım biliyor, dayanamıyor...'
- Yapıcıoğlu'ndan Özel'e yanıt: ‘Süre 72 saat’
- Hasat sevinci yarıda kaldı :Tarlada kilosu 2 TL
- Naci Görür uyarmıştı: Deprem sonrası açıklama yaptı
- Tutuklanan kuzene 'terlik' sorusu
- Narin'in ağabeyi Diyarbakır Barosu’na başvurdu
- İşte en başarılı kadın belediye başkanları
- Başhekim doktora cinsel saldırıda bulundu