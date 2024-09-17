Demirtaş'ın ketılı 'tahliye' oldu, DEM Parti'ye getirildi

Yayınlanma: 17.09.2024 - 12:00

Güncelleme: 17.09.2024 - 12:00

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, sosyal medya platformu X'te paylaşımlarını yaptığını duyurduğu ketıl (elektrikli su ısıtıcısı) bozuldu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) bozulan aletin parti genel merkezine getirildiğini duyurdu.

DEM Parti'nin sosyal medya hesabından ısıtıcının fotoğrafı paylaşılarak şöyle denildi:

"Sayın Demirtaş'ın emektar ketılı artık Genel Merkezimizde :) Değerli arkadaşımız, bozulan iki ketılından birini sevgili eşi Başak Hanım’a, diğerini de hatıra olarak Genel Merkezimize hediye etti. Sembolik anlamı bizim için de kıymetli olan bu hediyeden dolayı Sayın Demirtaş'a çok teşekkür ediyor, yeni ketılının da siyasete güç katacağını umuyor, bekliyoruz" dedi.

İşte DEM Parti'nin o paylaşımı:



