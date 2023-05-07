Demirtaş’tan İmamoğlu paylaşımı: Öfkenizi sandığa saklayın

Yayınlanma: 07.05.2023 - 23:50

Güncelleme: 07.05.2023 - 23:50

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’da uğradığı taşlı saldırının ardından eski HDP Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından bir açıklama yaptı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ülkeyi barut fıçısına çevirdiğini belirten Demirtaş sakin olma çağrısı yaptı.

Demirtaş şu sözlere yer verdi:

“Erdoğan ve Bahçeli; kin, nefret, yalan, hakaret ve kışkırtmayla ülkeyi barut fıçısına çevirdi. Siz lütfen sakin olun, öfkenizi sandığa saklayın. Oyunuzu değişim için kullanın ve ilk turda bitirin bu işi.”