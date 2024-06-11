Demokrat Parti İstanbul’da 2'inci Adem İpek Dönemi

Yayınlanma: 11.06.2024 - 18:03

Güncelleme: 11.06.2024 - 18:03

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın başkanlığında toplanan Genel Merkez Başkanlık Divanının 2024/89 sayılı kararıyla, İstanbul İl Başkanlığı koltuğuna Adem İpek oturdu.

Demokrat Parti’den yapılan açıklamada, “Partimizin Genel İdare Kurulu Üyesi Sn.Adem İpek,Genel Başkanımız Sn.Gültekin Uysal’ın tensipleri ve Başkanlık Divanımızın kararıyla İstanbul İl Başkanı olarak görevlendirilmiştir. Ülkemize, Partimize ve Tüm İstanbul Teşkilatımıza hayırlı olmasını temenni ederiz” ifadelerine yer verildi.

DP İstanbul İl Başkanlığı 2023 Temmuz ayından beri Ali Serdar Eriş yürütüyordu.

ADEM İPEK KİMDİR?

Aslen Erzincan/Refahiyeli bir aileye mensup olan İpek eğitimini İstanbul’da tamamladıktan sonra genç yaşta ticarete atıldı.

Siyasete Anavatan Partisi Kadıköy İlçe Gençlik Kolları Başkanı olarak başlayan İpek sonrasında sırasıyla Anavatan Partisi Kadıköy ilçe yönetim kurulu üyeliği , İlçe Teşkilat Başkanlığı sonrasında ise Kadıköy İlçe Başkanlığı yapmıştır. 2009 senesinde Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’nin Demokrat Parti çatısı altında birleşmesi ile Demokrat Parti Kadıköy İlçe Başkanlığı yapan İpek 2013-2019 yılları arasında Demokrat Parti İstanbul İl Başkanlığı görevini yürütmüştür.İpek aynı zamanda evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019-2024 tarihleri arasında Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel İdare Kurulu üyeliği yapan Adem İpek Başkanlık Divanının 11/06/2024 tarihli 2024/89 sayılı kararı ile tekrar İstanbul İl Başkanı olarak atandı.