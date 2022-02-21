Demokrat Parti lideri Uysal: Adalet ve Kalkınma Partisi, 80 yıllık Cumhuriyet'e bir devr-i sabık muamelesi yaptı
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, 20 yıllık AKP iktidarında yapılan hukuksuzlarla ilgili 'devr-i sabık yaratarak hesap soracağız' vurgusunu tekrar etti. Uysal, "Hesap sormayalım da madalya mı takalım?" dedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Özgürlük Araştırmaları Derneği’nin YouTube kanalında yayınlanan Yapısal Reform Konuşmaları başlıklı programa konuk oldu.
Siyaset bilimciler Nurettin Kalkan ve Berk Esen'in sunduğu programda devr-i sabık tartışmalarına da değinen Uysal şöyle konuştu:
"Adalet ve Kalkınma Partisi, 80 yıllık Cumhuriyet'e 'devleti ele geçireceğiz' diyerek bir devr-i sabık muamelesi yaptı. Bunun sonucunda da bugün artık organize bir yağmaya bu ülkenin kaynakları muhatap oldu. Bugün geldiğimiz noktada elbette toplumsal talep olarak ben bunu ifade ediyorum. Sistematik bir şekilde bu ülkenin kaynaklarının yağmalanması, kötüye kullanması, gücün kötüye kullanılması düşünüldüğünde en temel talep bunun hesabının sorulmasıdır. Bugün pek çok sahada kayıt dışına çıkarılmış bir alan var. Bir kolektif suç inşa ederek değil ancak yanlış yapanlardan hesabını soracağız. Suç işleyenin bunun hesabını vermesidir vurguladığımız. Önümüzdeki süreçte, 6'lı model içerisinde de siyasi partilerin farklı farklı vurguları var. Ama biz milletimizin bu beklentisini ne yapalım? Hesap sormayalım da madalya mı takalım?"
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