Demokrat Parti ve Gelecek Partisi de Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 18:40

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 18:40

Demokrat Parti'nin YSK’ye verdiği itiraz dilekçesinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun da Anayasa ve tüm mevzuata uymasının anayasal bir zorunluluk ve hukuk devletinin gerekliliği olduğu unutulmamalıdır” denildi.

İtiraz dilekçesinde ilgili kabul kararı iptal edilerek, Erdoğan’ın adının cumhurbaşkanı adayları listesinden çıkarılması talep edildi.

Gelecek Partisi adına YSK'ye itiraz dilekçesini sunan Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.