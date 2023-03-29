Demokrat Parti ve Gelecek Partisi de Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti

Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar adaylığının kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanan geçici listede isminin yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 18:40
Demokrat Parti ve Gelecek Partisi de Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti
Abone Ol google-news

Demokrat Parti'nin YSK’ye verdiği itiraz dilekçesinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun da Anayasa ve tüm mevzuata uymasının anayasal bir zorunluluk ve hukuk devletinin gerekliliği olduğu unutulmamalıdır” denildi.

İtiraz dilekçesinde ilgili kabul kararı iptal edilerek, Erdoğan’ın adının cumhurbaşkanı adayları listesinden çıkarılması talep edildi.

Gelecek Partisi adına YSK'ye itiraz dilekçesini sunan Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.


Demokrat Parti Gelecek Partisi Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan'ın mikser şovu temelsiz çıkmıştı: AKP'den temsili açıklama

Erdoğan'ın mikser şovu temelsiz çıkmıştı: AKP'den temsili açıklama
Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Milletin sana 'geç yerine otur' diyeceği günleri beklemeye başlamanı öneriyorum

Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Milletin sana 'geç yerine otur' diyeceği günleri beklemeye başlamanı öneriyorum
330 avukattan Erdoğan'ın adaylığına itiraz

330 avukattan Erdoğan'ın adaylığına itiraz

En Çok Okunan Haberler