Demokrat Parti ve Gelecek Partisi de Erdoğan’ın üçüncü kez adaylığına itiraz etti
Demokrat Parti ve Gelecek Partisi, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar adaylığının kabul edilip Resmi Gazete’de yayınlanan geçici listede isminin yer alması üzerine Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz etti.
Demokrat Parti'nin YSK’ye verdiği itiraz dilekçesinde, “Yüksek Seçim Kurulu’nun da Anayasa ve tüm mevzuata uymasının anayasal bir zorunluluk ve hukuk devletinin gerekliliği olduğu unutulmamalıdır” denildi.
İtiraz dilekçesinde ilgili kabul kararı iptal edilerek, Erdoğan’ın adının cumhurbaşkanı adayları listesinden çıkarılması talep edildi.
Gelecek Partisi adına YSK'ye itiraz dilekçesini sunan Gelecek Partisi İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve anayasa hukuku profesörü Serap Yazıcı, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Genel Başkanımız Sn. Ahmet Davutoğlu’nun yetkilendirmesiyle Gelecek Partisi adına Cumhurbaşkanı Sn. R. T. Erdoğan’ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığına adaylığına Anayasaya aykırılığı nedeniyle itiraz ettik. @GelecekPartiTR @Ahmet_Davutoglu pic.twitter.com/ejpUOF5icw— Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun (@SerapProf) March 29, 2023
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