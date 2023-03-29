Erdoğan'ın mikser şovu temelsiz çıkmıştı: AKP'den temsili açıklama

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 18:15

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 18:34

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Haydar Akar başkanlığında toplandı. Akar, birleşimin başında üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Hatay'daki Defne Devlet Hastanesi'nin temelinin "seçime dönük, göstermelik atıldığını" ifade etti.

"TEMSİLİ BİR GÖRÜNTÜ"

AKP Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, Defne Devlet Hastanesi temel atma töreniyle ilgili bazı görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsatarak, şunları söyledi:

"Defne Devlet Hastanesi temel atma törenindeki görüntü temsili bir görüntüdür. Şu anda Defne'ye giderseniz, gece gündüz hastane inşaatının devam ettiğini göreceksiniz. Sadece temsili bir temel atma törenini gündem yaparak oradaki çalışmayı göz ardı etmek hakkaniyete uymaz."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün Hatay'ın İskenderun ilçesinde deprem konutları ve Defne Yeni Devlet Hastanesi temel atma törenine katılmış; verdiği talimatla temele beton dökülmüştü.

Temel atma töreni sonrası paylaşılan fotoğraf ise sosyal medyada tartışma yaratmış; beton dökülen alanın aslında temel olmadığı, küçük bir alanın demirlerle çevrildiği ve etrafında başka bir şey olmadığı görülmüştü.