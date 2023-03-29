Garo Paylan'dan Erdoğan'a: Milletin sana 'geç yerine otur' diyeceği günleri beklemeye başlamanı öneriyorum

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 16:42

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 16:42

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de basın toplantısı yaptı. Paylan, 5 yıllık süreç içerisinde Türkiye’nin ekonomik sorunlarının arttığını söyledi.

Yurttaşların alım gücünün düştüğüne dikkat çeken Paylan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, “Sayın Erdoğan, sen nasıl bir ekonomistsin? Evet, bir ekonomistim iddiasında olabilirsin ama belli ki kötü bir ekonomistsin” sözleriyle eleştirdi.

Paylan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"5 YILIN SONUNDA BAKIYORUZ Kİ TÜRKİYE BAŞ AŞAĞIYA ÇAKILDI"

* Bir dönemin sonuna geliyoruz. Tek adam rejimi ile 5 yıl geçirdik. Tek adam rejimi 5 yıl önce ‘Yetkiyi bana verin Türkiye’yi uçuracağım’ dedi. 5 yılın sonunda bakıyoruz ki Türkiye baş aşağıya çakıldı. Uçan birileri gerçekten var. Birileri uçtu. Yandaşlar, zenginler uçtu. Ama yurttaşlarımızın yüzde 99’u 5 yıl önceye göre daha işsizim, borçluyum diyor. İşte ben de sizlere tek adam rejiminin bizim gördüğümüz 5 yıllık ekonomik karnesini açıklayacağım.

"EKONOMİST OLDUĞUNU İDDİA EDİYOR. DİPLOMASI VAR, YOK…"

* Sayın Erdoğan, ekonomist olduğunu iddia ediyor. Diploması var, yok… Onu geçiyorum. ‘Ben ekonomistim’ diyor. ‘Bu kardeşinize yetkiyi verin, faizle, dövizle nasıl mücadele edilir görün’ dedi. Dedi mi, dedi. Sonuçlarına bakalım. 5 yıl önce bugünlerde enflasyon yüzde 15 imiş. Tüketici enflasyonu yüzde 15. O da yüksek ama 5 yıl önce ‘bana yetkiyi verin, ben ekonomistim’ dediğinde enflasyon yüzde 15’miş. Bugün kaç yüzde 55. O da TÜİK’in rakamlarıyla. TÜİK’in rakamlarıyla bile 5 yılda enflasyon yüzde 55’e yükselmiş.

"BELLİ Kİ KÖTÜ BİR EKONOMİSTSİN"

* Peki, dolarla, faizle ben uğraşırım, iyi biliyorum dedi ya 5 yıl önce dolar 4 TL 80 kuruşmuş. Bugün kaç 19 TL 15 kuruş. Allah Allah, dolar dört kattan daha fazla yükselmiş, milletin alım gücü azalmış. Peki hani faize karşı ya Cumhurbaşkanı. ‘Faizi ben düşüreceğim’ dedi ya. Gelin bir de faize bakalım. ‘Faiz sebep, enflasyon sonuç’ dedi, faizi sonuna kadar düşürmeye kalktı ya 5 yıl önce bir yurttaşımız bir bankaya gidip kredi almaya kalksa yüzde 15 ile kredi alabiliyordu yıllık faizle.

* Şimdi bir yurttaşımız bankaya gittiğinde yüzde 35’ten, yüzde 40’tan aşağıya kredi bulamıyor. Sayın Erdoğan, sen nasıl bir ekonomistsin? Evet, bir ekonomistim iddiasında olabilirsin ama belli ki kötü bir ekonomistsin.

"BİRİLERİ DÜŞÜK FAİZLE KREDİ BULUYOR AMA ONLAR YANDAŞLAR OLUYOR"

* Yüzde 15’lik faiz, yüzde 40’a çıkmış. Birileri düşük faizle kredi buluyor ama onlar yandaşlar oluyor. Bir yurttaşımız bireysel bir kredi almaya kalktığında yüzde 40’lık faizlerle karşı karşıya kalıyor. Sayın Erdoğan ne dedi 5 yıl önce biliyor musunuz? ‘Enflasyonu ülke gündeminden çıkacağım’ dedi. Bu iddia bulundu. Yüzde 15’ti enflasyon. Tek adam rejimi enflasyonu ülke gündeminden çıkaracağım dedi ya gelin bakalım enflasyon 5 yılda ne olmuş? Yani halkın temel ihtiyaçları ne olmuş?

"VATANDAŞI BÜYÜK BİR SEFALETE SÜRÜKLEMİŞ"

* 5 yıl önce kuru soğan 2 TL idi. Bugün 20 TL. Allah Allah, 10 kat artmış. Patates 5 yıl önce 1 TL imiş bugün 10 TL olmuş. Süt 3 TL imiş bugün 30 TL oldu. Peynir ortalama 20 TL imiş, bugün 200 TL’nin altında peynir yok. Yani temel gıda maddelerinin tamamı 7, 10, 15 kat zamlanmış. Peki sayın Erdoğan’ın bu enflasyonu ülke gündeminden çıkaracağım iddiası ne oluyor, tam tersine vatandaşı büyük bir sefalete sürüklemiş. Bu sebeple gıda enflasyonu korkunç bir rakama ulaşmış durumda.

"TEK ADAM REJİMİ ÜLKEYİ AÇLIK SINIRININ ALTINDA EŞİTLEDİ"

* Dört kişilik bir ailenin yalnızca mutfak masrafı 5 yıl önce bin 500 TL iken bugün 10 bin TL’nin üzerine çıkmış. 10 bin TL’nin üzerinde geliri olan da çok az vatandaşımız var. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL idi bugün 7 bin 500 TL olacak, asgari ücret 8 bin 500 TL. Yurttaşlarımızın çok ciddi bir kesimi açlık sınırının altında bir gelire sahip. Yani tek adam rejimi ülkeyi açlık sınırının altında eşitledi. Kirayı, diğer faturaları da kattığımızda 30 bin TL’lik bir yoksulluk sınırı buluyoruz.

* 5 yıl önceki ev kiralarına bakın bin TL’ye orta halli bir ev tutabiliyordu yurttaşlarımız. Bugün 10 bin TL’nin altında doğru düzgün bir ev yok. Ben yurttaşlarımıza sorarım hanginizin geliri 10 kat arttı? Burada basın emekçilerine sorarım hanginizin geliri 5 yılda 10 kat arttı? En fazla bir kat artmıştır ama kiralar ve gıda 10 kat artmışsa hepiniz yoksullaştınız.

"TEK ADAM REJİMİ ORTA DİREĞİ ÇÖKERTTİ"

* Tek adam ‘refahı artıracağım’ dedi 5 yıl önce. Ama sefalet arttı. Yurttaşlarımız bir geçim krizi ile karşı karşıyalar artık. Elbette 5 yıl önce de sıkıntılar vardı ama bu kadar derin bir geçim krizi yoktu. Orta direği çökertti tek adam rejimi. Hani rahmetli Özal’ın bir orta direk lafı vardı, diğer siyasetçilerin, sosyal demokrat politikaların uygulamaya çalıştığı orta direk… Orta direği kalkındırma hesabı var. Tek adam rejimi orta direği çökertti.

"TÜM EMEKÇİLERİN GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILADAN ALDIĞI PAY YÜZDE 25’E DÜŞTÜ"

* Erdoğan, tek adam rejimi Türkiye’yi yoksullukta, sefalette eşitledi. Tek adam rejiminde kim kazandı, kim kaybetti bir bakalım. Emeğin gayri safi yurtiçi hasıladan aldığı pay yüzde 38’di. Bu da düşük bir oran. Biz bunu eleştirirken 5 yıl sonunda emeğin, tüm emekçilerin gayri safi yurtiçi hasıladan aldığı pay yüzde 25’e düştü. Bu pay patronlara gitti. Patronlar, 5 yıl önce üretimden yüzde 42 pay alırken şimdi yüzde 55 pay alıyorlar. Tek adam rejimi bir paylaşım krizine yol açtı. Patronlar, daha zengin, işçiler daha yoksul oldu. Yüzde 1 daha zengin oldu, yüzde 99 daha yoksul oldu.

"5 YILDA TÜRKİYE DAHA YOKSULDUR, UMUTSUZDUR"

* Tek adam rejimi, ülkeyi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağım dedi. En zengin, en büyük 10 ekonomisi arasına sokacağım dedi. Ne oldu? Türkiye, ilk 20’lik ligden düştü. Türkiye, 10’uncu sıraya gitmeyi bırakın 18’inci sıradan 21’inci sıraya düştü. Tek adam bölgesel eşitsizliği de azaltacağım dedi 5 yıl önce. Bugün Diyarbakır, Bayburt, Şırnak, Gümüşhane, Ağrı daha yoksul. Bu anlamda ekonominin baş sorumlusu benim ben diyen Erdoğan, Türkiye’yi 5 yılda batırmıştır. 5 yılda Türkiye daha yoksuldur, umutsuzdur, işsizdir, daha borçludur. Bu 5 yılın hesabını milletimiz mutlaka soracaktır.

"TEK ADAM REJİMİNDEN HESABINI SORMAK DURUMUNDAYIZ"

* Tek adam rejimi ile geçen her gün daha yoksul, işsiz, umutsuz, daha borçlu oluyoruz. Bütün bunların önüne geçebilmek için tek adam rejiminden demokratik yollarla kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de çok yakında bir sandık karşımıza gelecek. Tek adam rejimi mademki bu 5 yılda ülkeyi batırdı, bizler de bizleri batıran tek adam rejiminden hesabını sormak durumundayız. Bunu da 14 Mayıs günü yapacağız.

"SEN 'EKONOMİSTİM' DİYORSUN AMA..."

* Tek adam rejiminin 5 yıllık ekonomik karnesi sıfırlarla dolu. Sayın Erdoğan, sen ekonomistim diyorsun ama senin ekonomi notun sıfır. Şimdi milletin sana geç yerine otur diyeceği ve seni görevden alacağı günleri beklemeye başlamanı öneriyorum.