Demokrat Parti'den TÜİK'in önünde tencereli protesto: Saat verdiler

27 Aralık 2022 Salı, 15:14

Demokrat Parti (DP), Ankara İl Başkanlığı, enflasyon rakamlarını protesto etmek için bugün TÜİK önünde boş tencereyle basın açıklaması yaptı. “Devlet eskiden bir açıklama yapınca bizler hepimiz inanıyorduk. Fakat arkamızda gördüğünüz kurum, özellikle son yıllarda manipülasyonlarıyla beraber devlete olan güvenimizi, inancımızı sarstı.

Artık ne derlerse desinler, bu arkadaşların sayesinde devletin söylediği hiçbir şeye inanmaz, inanamaz hale geldik. TÜİK, oldu ‘Türkiye illüzyon kurumu’.

TÜİK, oldu ‘Tayyip Erdoğan’ı üzmeyen illüzyon kurumu’” diyen DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, şunları söyledi:

“Bakın, 3 Ocak’ta enflasyon verileri açıklanacak ve bu arkamızda gördüğümüz kurum, yine yalanla dolanla manipülasyonlarına devam edecek. Yörük sırtından kurban kestiler, işveren üzerinden asgari ücrete yüzde 54 zam yaptılar. Madem samimiler, madem bu kadar çok biliyorlar, madem bu ülkenin ekonomisinin düzgün olduğunu iddia ediyorlar, samimiyetlerini hep beraber göreceğiz.

"CUMHURBAŞKANI'NI TEKRAR UYARIYORUM"

Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’na bir çağrıda bulunuyorum. Madem bu kadar samimisiniz, emekliye de işçiye de memura da aynı zam oranını verin, hatta yüzde 100 verin ki kaybettiklerinizi telafi edin. Fakat bu yalancı kurum milletin cebine elini attı ve verileri düşürerek bu Pinokyo kurum, her türlü zam oranını aşağı çekmek için yalancı verilere hazırlık yaparak, verileri düşürecek emeklinin, işçinin, memurun düşük zam almasını sağlayacak. Buradan Sayın Cumhurbaşkanı’nı tekrar uyarıyorum. Memura da işçiye de emekliye de hakkını verin.

Ülkede son bir yılda 7 liralık dolar, 19 liraya kadar geldi. Üniversite öğrencileri, yemekhanelerde bir yumurtaya muhtaç oldu. Okulda beslenme çantaları boş. Dolayısıyla bizim tencerelerimiz de boş. Buradan, daha önce rahmetli Süleyman Demirel’in defalarca söylediği o tespiti yeniden hatırlatmak istiyorum. Boş tencere, iktidar götürür. Bizler, boş tencerelerimizle sandıkta bu iktidarı hep beraber yolcu edeceğiz ve o sandığa gömeceğiz.

“AKP’YE AYRILAN SÜRENİN SONUNA GELDİK”

Bu cuma günü tüm vatandaşlarımızı, boş tencereleriyle pencerelere davet ediyorum. Cuma akşam saat 21:00’de tüm Türkiye’yi, tüm Ankara’yı, tüm Millet İttifakı gönüldaşlarını, Millet İttifakı’ndan umut bekleyenleri, pencerelere boş tencerelerle bekliyorum. AKP’ye ayrılan sürenin sonuna geldik. Boş tencerelerimizle kendilerini hep beraber sandığa gömeceğiz.”