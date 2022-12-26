Bodrum’da köylüler RES için yapılan ÇED toplantısını protesto etti

26 Aralık 2022 Pazartesi, 17:23

Geçen sene aylarca süren orman yangınlarıyla sarsılan Bodrum’un Mazı, Armutçuk, Çocuk Mezarlığı, Milas’ın Fesleğen, Bozalan, Gökbel bölgelerinde yaşayan yurttaşlar şimdi de arazilerine yapılması planan Rüzgar Elektrik Santralleri’ne (RES) karşı direniyor.

Arazileri kamulaştırma şerhi konulan köylüler Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecine halkın katılımı toplantısını teneke çalarak protesto etti.

Yukarı Mazı’da kahvehanede yapılmak istenen toplantıya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, RES projesini yapmak isteyen Gökova Elektrik A.Ş.’nin yetkilileri ve mahalle sakinleri katıldı. İYİ Parti Kalkınma Politikaları Turizmden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun ve mahalle sakinleri, halkın bölgenin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Alanı'na (YEKA) çevrilip RES türbinlerinin dikilmesini istemediğini ifade ederek toplantıyı yaptırmamak istedi.

"YEKA İstemiyoruz", "Köyümüze Dokunma", "Tek Değerimiz Zeytinlerimiz" yazılı pankartlar açan mahalleli, tepkilerini tenekelere vurup sloganlar atarak gösterdi. Sert tartışmalardan sonra yetkililer toplantının yapılamadığına dair tutanak tuttu.

Bölge halkının RES projesine karşı olduğunu söyleyen Mehmet Tosun, yapılamayan toplantı sonrası Bodrum Belediyesi’nin avukatları ile birlikte projeye neden karşı olduklarının gerekçeleri ile birlikte imza toplamaya başladıklarını, toplanan imzaları ilgili kurumlar ve bakanlıklara sunacaklarını dile getirdi.