Son dakika... Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal CHP'den istifa etti
Son dakika... Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa etti.
Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın kızı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği görevinde bulunan Prof. Dr. Aslı Baykal, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti.
Baykal, Twitter hesabından siyasi parti üyeliğini sonlandırdığına dair görseli paylaştı.
Cumhuriyet.com.tr'nin ulaştığı Aslı Baykal, kararının nedenine ilişkin kısa bir açıklama yapmakla yetindi. Baykal, CHP'den istifa etmesine götüren nedenin ne olduğuna ilişkin sorumuza "Gördüğüm lüzum üzerine..." diyerek yanıt verdi.
KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRMİŞTİ
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, haziran ayında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "elektrik faturası ödememe" protestosuna tepki göstermişti.
Elektrik zamlarını protesto etmek için yaklaşık 2,5 aydır faturasını ödemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği kesilmişti. Eşi Selvi Kılıçdaroğlu'yla birlikte faturaları protesto eden CHP lideri, "Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir" demişti. Aslı Baykal ise bunun üzerine isim vermeden Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek "Elektrik faturasını ödeyemeyene sahip çıkmak iktidara gelince elektrik fiyatlarını nasıl indireceğini anlatarak olmalı, sonuç getirmeyecek eylemlerle gündemi değiştirmek iktidara destek oluyor" ifadelerini kullanmıştı.
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