Deniz Dalgıç: Mudanya’yı hak ettiği yere taşıyacağız

Yayınlanma: 22.02.2024 - 16:17

Güncelleme: 22.02.2024 - 16:17

CHP’nin Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç, basınla bir araya gelerek proje ve hedeflerini anlattı. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı hayat koşullarının zorlaşması nedeniyle yerel yönetimlerin her zamankinden daha önemli hale geldiğine vurgu yapan Deniz Dalgıç, “Ekonomik sıkıntılarımız; hak, hukuk ve adalet arayışımız var. Gündelik hayatın koşulları daha da zorlaştı. Biz bu nedenle yerel yönetimlerin daha fazla inisiyatif alması gerektiğini düşünüyoruz. Sorunları biliyoruz, çözümlerimiz var. Tüm paydaşlarımız ve en önemlisi Mudanyalı vatandaşlarımızın desteği ile bu sorunları çözeceğiz” dedi. Hiçbir beklentisi olmadan, Mudanya’ya hizmet ederek vefa borcunu ödemek üzere aday olduğunu dile getiren Dalgıç, belediye başkanlığı görevini bir meslek olarak görmediğini, ekip çalışmasıyla Mudanya’yı hak ettiği yere ulaştıracaklarını söyledi.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a da hizmetleri için teşekkür eden Dalgıç, “Bu bir hizmet yarışıdır. Geçmiş belediye başkanlarımızdan aldığımız emaneti geleceğe daha güzel taşımak için çalışacağız. Projelerimiz ve faaliyetlerimizle Mudanya’yı hak ettiği noktaya getireceğiz. Mudanya, Türkiye’nin ve dünyanın incisi olabilecek potansiyele sahip bir yer. Biz de bunun için çalışacağız” diye konuştu.

“TARIM VE TURİZMLE KALKINACAĞIZ”

Mudanya’yı tarım ve turizmle kalkındırmayı hedeflediklerini söyleyen Dalgıç, “Bugüne kadar çok fazla faydalanamasak da Mudanya 45 km sahil şeridine sahip, çok önemli bir sahil kentidir. Bunun yanında zeytin, incir gibi değerli tarım ürünlerimiz var. Mudanya’nın denizini, tarihini ve doğasını daha iyi kullanacak projeler geliştireceğiz. Ayrıca, marka tarım ürünlerimizi turizmle birleştirerek Mudanya’yı gastronomi turizminde önde gelen bir yer haline getirmek istiyoruz” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk defa resmen tanındığı bir anlaşma olan Mudanya Mütarekesi’ni de çok önemsediklerini vurgulayan Dalgıç, “Mudanya Mütarekesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Misak-ı Milli sınırları içinde kabul edilip tanındığı belgedir. Cumhuriyetçi ve Atatürkçü bir aileden geliyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün yönlendirmesiyle kurulan Türk Eğitim Derneği’nin (TED) bir ferdiyim. Bu yüzden Mudanya ve Mudanya Mütarekesi bizim için bir çıkış noktasıdır. Buranın öneminin tüm öğrencilere anlatıp, bu ruhun tüm ülkeye yayılmasını, Türkiye’nin her yerinden akın akın Mütareke Evimizi görmeye gelmelerini sağlamamız lazım” dedi.

“SORUNLARI DA ÇÖZÜMÜ DE BİLİYORUZ”

Mudanya’nın orta ve orta yaş üzeri nüfus oranının yüzde 64 olduğuna dikkat çeken Dalgıç, kırsal bölgelerde de genç nüfusun her geçen gün azaldığına vurgu yaptı. Hem kırsalda hem de merkezde ekonomiyi güçlendirecek projeler geliştirdiklerini söyleyen Dalgıç, “Güçlü bir kadromuz var. Liyakatli arkadaşlarımızla biz bu işi en iyi şekilde yürüteceğiz. Şu anda kadın ve gençlerimizi ekonominin içine çekmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Mudanya’nın mevcut sorunlarını çözmek için projelerinin hazır olduğunu söyleyen Deniz Dalgıç, şöyle konuştu: “Kentin afet riski taşıyan yapı stokunu hızla dönüştürebilmek için en iyi yöntemleri kullanacağız. Kentimizin temizlik, ulaşım gibi altyapı sorunlarını çözeceğiz. Mudanya’yı çocuklar, gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar için yaşanılabilir bir yer yapacağız. Tarımda katma değeri yüksek üretimi artırarak yerli üreticiyi daha çok kazanır hale getireceğiz. Coğrafi ürünlerimizle sesimizi duyuracağız. Tarladan sofraya gelinceye dek doğru işleyen bir organizasyon kuracağız. Sahilleri düzenli hale getirip daha konforlu bir deniz turizmi sağlayarak Mudanya’yı Türkiye’nin gözde kenti haline getireceğiz. Sanayide, turizmde, ticaret ve hizmet alanında, doğru politikalar ile Mudanya’nın geleceğini tasarlayacağız. Esnafın gelirinin artmasını sağlayacak önemli projelerle kenti istikrarlı bir ekonomik yapıya kavuşturacağız. Sosyal kampanyalarla toplumun tüm kesimlerine erişecek sağlık, spor, eğitim, tesis, burs ve maddi destek gibi alanların kapılarını açacağız. Sağlık ve eğitim hizmetleriyle öncelikle imkanı olmayan ailelere destek sağlayacak, daha adil ve eşit fırsat alanlarını yaratacağız. Doğayı koruyacak ve turizmin gelişmesini sağlayacağız. Mudanya’yı, dünyanın en gözde sahil kentlerinin sosyokültürel ve sosyoekonomik seviyesine çıkartacağız. Sanat galerileri, müzayedeler, müzeler, festivaller, konferanslar ile Mudanya’yı kültür ve sanatın Bursa’daki merkezi haline getirecek, bu yöndeki yatırımları destekleyeceğiz. Yıllardır iyi, adil ve eşit eğitim için verdiğim mücadeleyi Mudanya’nın tamamına yayacağız. Her çocuğun iyi bir eğitim alması, yetişkinlerin istihdam için desteklenmesine fayda sağlayan eğitim modelleri kuracağız.”